Tramp: Zabranićemo izraz "vještačka inteligencija"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će zabraniti izraz "vještačka inteligencija" u dokumentima, ali i na svim drugim mjestima.

"Kada će `Volstrit džurnal` početi da naziva vještačku inteligenciju, što je veoma loš i netačan naziv, superinteligencijom, što je naziv koji praktično svi ostali koriste ili će ga uskoro koristiti", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je naveo da će njegova administracija uskoro zvanično zabraniti izraz "vještačka inteligencija" u svim relevantnim dokumentima, te svemu ostalom, jer je "netačan", prenosi Srna.