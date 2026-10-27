Amsterdam: Leopard usmrtio ženu koja je radila kao čuvar zoološkog vrta

Autor:ATV redakcija
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Žena koja je radila kao dugogodišnji čuvar zoološkog vrta u safari parku u Holandiji preminula je danas usljed povreda koje joj je tokom vikenda nanio leopard.
Iz safari parka "Bekse Bergen" saopštili su da je žena preminula nakon što je u subotu zadobila teške povrede glave i vrata dok je radila u ograđenom prostoru sa dva mužjaka persijskih leoparda.
- Njena smrt nas je veoma pogodila. Duboko saosjećamo sa njenom porodicom, prijateljima i voljenima - navodi se u saopštenju ovog parka u južnom gradu Hilvarenbeku.
Žena je počela da radi u zoološkom vrtu kada je imala 17 godina i tu je provela gotovo cijelu četrdesetogodišnju karijeru, prenio je AP.
U toku je istraga da bi se utvrdilo zašto je žena bila u ograđenom prostoru sa leopardima, budući da osoblju zoološkog vrta obično nije dozvoljeno da bude u istom prostoru sa grabljivicama.
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