Logo

Amsterdam: Leopard usmrtio ženu koja je radila kao čuvar zoološkog vrta

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.10.2026 18:52

Komentari:

0
Амстердам: Леопард усмртио жену која је радила као чувар зоолошког врта
Foto: Denise/Pexels

Žena koja je radila kao dugogodišnji čuvar zoološkog vrta u safari parku u Holandiji preminula je danas usljed povreda koje joj je tokom vikenda nanio leopard.

Iz safari parka "Bekse Bergen" saopštili su da je žena preminula nakon što je u subotu zadobila teške povrede glave i vrata dok je radila u ograđenom prostoru sa dva mužjaka persijskih leoparda.

- Njena smrt nas je veoma pogodila. Duboko saosjećamo sa njenom porodicom, prijateljima i voljenima - navodi se u saopštenju ovog parka u južnom gradu Hilvarenbeku.

Žena je počela da radi u zoološkom vrtu kada je imala 17 godina i tu je provela gotovo cijelu četrdesetogodišnju karijeru, prenio je AP.

U toku je istraga da bi se utvrdilo zašto je žena bila u ograđenom prostoru sa leopardima, budući da osoblju zoološkog vrta obično nije dozvoljeno da bude u istom prostoru sa grabljivicama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Amsterdam

leopard

Komentari (0)

Više iz rubrike

Нетанјаху: Ухваћени су с омотницама пуним новца, покушавају украсти изборе

Svijet

Netanjahu: Uhvaćeni su s omotnicama punim novca, pokušavaju ukrasti izbore

2 h

7
Лавров: Нема промјене става европских земаља према сукобу у Украјини

Svijet

Lavrov: Nema promjene stava evropskih zemalja prema sukobu u Ukrajini

2 h

0
Злато је хемијски елемент и племенити метал који је кроз читаву људску историју цијењен због своје ријеткости, сјаја, естетске љепоте и изузетних физичких особина.

Svijet

Amerikanci tvrde da su pretvorili živu u zlato

2 h

1
Русија и САД постају партнери?

Svijet

Rusija i SAD postaju partneri?

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

33

Banjaluka: Sve spremno drugi Regionalni samit trgovine

20

25

Poznat datum drugog kruga predsjedničkih izbora u Bugarskoj

20

19

Grad Tuzla ne dozvoljava Gimnaziji „Meša Selimović“ da postane vlasnik zgrade i zemljišta

20

14

Otkrivena nova žrtva serijskog ubice Teda Bandija

20

10

Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 85. kolu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima