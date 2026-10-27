Borko Stefanović napustio Stranku slobode i pravde

Borko Stefanović je rekao za Insajder da od danas nije više član Stranke Slbode i pravde i da je podnio ostavku na sve funkcije u stranci.

Stefanović je rekao da je podnio ostavku zbog "poznatih štetnih, katastrofalnih odluka dijela rukovodstva stranke" kojima, kako je rekao, nisu uspjeli da oštete veličanstvenu i sjajnu pobjedu Studentskog pokreta nad Aleksandrom Vučićem, što je po njemu, najvažnija stvar.

"Ali su izložili riziku i sramoti dokazane ljude, velike borce u stranci širom Srbije, koji su svoje poštenje, svoje časno ime i svoje biografije uložili u zajedničku pobjedu i zajedničku borbu", rekao je Stefanović gostujući u emisiji "3D - Nova dimenzija dana".

Dodao je i da je ostavku podnio i zbog nedostatka odgovornosti u vrhu stranke zbog rezultata "koji je zaista poražavajući i mizeran".

Stefanović je naveo da postoje mnogi časni primjeri koji su se povukli sa liste zajedno sa njim i prije njega, i ljudi koji su se već iščlanili iz SSP-a.

"To su sjajni, izuzetni ljudi, dokazani borci, ljudi sa jasnom političkom vizijom i programom, i važno je da u ovom trenutku sve te ljude okupimo, da ti ljudi budu dio ove jedinstvene rijeke promjena koje je studentska sjajna pobjeda donela u Srbiju - da se sačuva jedna jasna politika promjena, politika budućnosti", rekao je.

Govoreći o političkoj situaciji, rekao je da se ovo sada može nazvati jedno nužno čistilište, gdje neće postojati stranke u klasičnom obliku kakav je bio do sada.

"Prosto, važno je da se ljudi koji imaju dobru politiku, imaju ideje, imaju želju za promjenama, i koji su dokazani borci i časni ljudi, a mnogo ih je, ne samo u Stranci slobode i pravde, u stvari to je ogromna većina ljudi u toj stranci, već i u drugim strankama, da budemo dio jednog zajedničkog fronta borbe da se sačuva ova pobjeda, borbe da se odlazeći režim spriječi u svim nepočinstvima, nasilju i pokušajima prevrata, operetskim, koji sprovode, evo, već dva dana", rekao je Stefanović.