Ženi izvadili želudac, a nije imala rak: Oglasila se bolnica

KBC Sestre milosrdnice oglasio se o slučaju patološkinje protiv koje je podignuta optužnica zbog sumnje na nesavjesno liječenje pacijentkinje kojoj je 2023. godine odstranjen želudac i još nekoliko organa. Iz bolnice su za RTL Danas potvrdili da je ljekarka i dalje njihova zaposlena te poručili da sarađuju s nadležnim organima.

„Svjesni smo ozbiljnosti ovog slučaja, kao i njegove osjetljivosti za pacijentkinju, njenu porodicu i javnost. Izražavamo iskreno žaljenje zbog svega što je pacijentkinja proživjela i posljedica s kojima se suočava te razumijemo njenu potrebu da se utvrde sve činjenice i odgovornosti“, naveli su iz KBC-a.

Ljekarka i dalje radi u KBC-u

Na pitanje o njenom radnom statusu bolnica je potvrdila da je patološkinja i dalje zaposlena u KBC-u Sestre milosrdnice. Dodali su da se individualna odgovornost tek utvrđuje u krivičnom i drugim nadležnim postupcima.

„Pritom ističemo da je krivični postupak u toku te da se individualna odgovornost utvrđuje u za to predviđenim postupcima. KBC Sestre milosrdnice sarađuje s nadležnim organima u utvrđivanju svih relevantnih činjenica, u okviru svojih zakonskih obaveza“, poručili su.

Iz bolnice su dodali da slučaj otvara važna pitanja bezbjednosti pacijenata i povjerenja u zdravstveni sistem te da je važno da se sve okolnosti temeljno i nepristrasno razjasne.

Ne mogu komentarisati detalje postupka

KBC navodi i da zbog krivičnog i građanskog postupka ne može komentarisati pojedinosti slučaja niti prejudicirati njihove ishode. Pozvali su se i na obavezu zaštite prava uključenih osoba i povjerljivih medicinskih podataka.

„Bezbjednost pacijenata, kvalitet zdravstvene zaštite i povjerenje u zdravstveni sistem osnovna su načela rada naše ustanove“, zaključili su.

Optužnica zbog pogrešne dijagnoze

Opštinsko krivično državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv patološkinje zbog sumnje na nesavjesno liječenje pacijentkinje kojoj je 2023. godine odstranjen želudac i još nekoliko organa nakon dijagnoze karcinoma.

Tužilaštvo tvrdi da ljekarka nije sprovela sve potrebne pretrage kojima se moglo utvrditi da li je zaista riječ o karcinomu ili o drugoj vrsti tumora koja nije zahtijevala tako obiman zahvat. Ljekarka se brani tvrdnjom da je upozoravala na potrebu za dodatnim koracima i konsultacijama prije operacije.

Ministarka zdravlja Irena Hrstić rekla je da na osnovu informacija kojima trenutno raspolaže ne želi da donosi sopstveni sud o slučaju te da medicinski aspekt može biti predmet postupanja zdravstvene inspekcije i komisije Hrvatske ljekarske komore.

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