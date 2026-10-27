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Otišao na sahranu, propao u očev grob i poginuo: Očevici zatekli jeziv prizor

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27.10.2026 16:33

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Отишао на сахрану, пропао у очев гроб и погинуо: Очевици затекли језив призор
Foto: Pexels.com

Muškarac (40) iz mjesta Linhares, na sjeveru brazilske savezne države Espirito Santo, poginuo je 21. oktobra kada je propao u grobnicu svog oca.

Konstrukcija grobnice nije izdržala njegovu težinu i popustila je, prenio je portal „Globo“.

Prema navodima nadležnih, muškarac je prvo prisustvovao jednoj sahrani na tom groblju, a potom je otišao da obiđe porodičnu grobnicu. U trenutku kada je sjeo na ivicu ploče, konstrukcija je iznenada popustila i on je propao unutra.

„Bila je to neočekivana tragedija“, naveli su očevici.

Hitne službe i vatrogasci odmah su izašli na teren, ali su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt.

Iz policije navode da je poziv primljen oko 15 časova po lokalnom vremenu. Tijelo nastradalog prevezeno je na Institut za sudsku medicinu u Linharesu radi obdukcije, nakon čega će biti predato porodici.

Građanska policija istražuje sve okolnosti ove nesreće i provjerava u kakvom je stanju bila konstrukcija grobnice, kao i da li su postojali dodatni faktori koji su doveli do tragedije, prenosi Mondo.

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Tagovi :

Brazil

Groblje

sahrana

Mrtvački sanduk

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