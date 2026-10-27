Slična modrici: Medicinska sestra objasnila pojavu na koži prije smrti

Džuli Mekfaden godinama radi u palijativnoj njezi i tvrdi da se ovaj neobičan fenomen javlja kod više od polovine pacijenata.

Pored psihičkog predznaka, ukazala je i na dramatičnu promjenu na koži koja nagovještava da se bliži kraj.

Medicinska sestra Džuli Mekfaden tokom gotovo dvije decenije rada prisustvovala je smrti stotina ljudi. Pažnju javnosti privukla je objavama u kojima govori o tome šta se dešava u posljednjim danima i satima života. Njen cilj nije da zastraši, već da razbije tabue o umiranju i ublaži strah od kraja života.

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U jednoj od svojih najgledanijih ispovijesti opisala je neobičan fenomen koji se, prema njenim riječima, javlja sedmicama prije smrti, a u koji mnogi teško povjeruju dok mu sami ne posvjedoče.

"Počinju da vide voljene koji više nisu među živima"

Iskustva koja mnogi pripisuju mašti ili uznemirujućim snovima, prema riječima Džuli Mekfaden, poznata su osoblju koje radi u palijativnoj njezi.

"Uobičajeno je da nekoliko sedmica do mjesec dana prije smrti, ako su u bolnici, pacijenti počnu da vide preminule voljene osobe, rođake i uginule kućne ljubimce", objašnjava sestra Džuli.

Kako navodi, ova pojava, koju naziva "vizionarenjem", toliko je česta da se pominje i u edukativnim materijalima namijenjenim porodicama pacijenata. Cilj je da se bližnji pripreme i ne uplaše ako pacijent počne da razgovara s nekim koga ostali u sobi ne vide.

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Iako se ovakva iskustva često pripisuju halucinacijama izazvanim manjkom kiseonika u mozgu, Džuli odbacuje to objašnjenje.

"To definitivno nije tačno. Kada se ovo dešava, većina ljudi je potpuno budna, svjesna i orijentisana", tvrdi ona.

Prema njenim riječima, ovi doživljaji kod pacijenata najčešće ne izazivaju strah, već im donose osjećaj mira i utjehe pred kraj života.

Promjena na koži koja se pojavljuje "niotkuda“

Pored vizija, Džuli je opisala i promjenu na koži koju povezuje s posljednjim danima života. Riječ je o takozvanom Kenedijevom čiru, rani koja se može pojaviti naglo i u početku podsjećati na modricu.

"Kenedijev čir je vrlo specifičan jer ga nema, a onda se odjednom pojavi i ubrzo nakon toga osoba premine. Toliko se brzo sve odigrava", navodi sestra.

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Prema njenom opisu, ove promjene mogu biti crvene, ljubičaste, žute ili crne. Najčešće se pojavljuju u predjelu zadnjice i trtične kosti, a mogu imati oblik leptira, kruške ili paralelnih linija.

Četiri rečenice koje umirući najčešće izgovaraju

Posljednje dane života, pored fizičkih i psihičkih promjena, često obilježava i preispitivanje životnih odluka. Suzan B. O'Brajen, medicinska sestra s dugogodišnjim iskustvom u palijativnoj njezi, govorila je o žaljenjima koja je najčešće slušala od svojih pacijenata.

Prema njenim riječima, u tim trenucima novac i poslovni uspjeh ustupaju mjesto odnosima s bližnjima i propuštenim prilikama. Iz tih razgovora izdvojila je četiri potresne rečenice:

"Žalim što nisam imao hrabrosti da volim u potpunosti", Bogat i uspješan muškarac (69) priznao joj je da je zbog novca, ljubomore i sitnih svađa prekinuo odnose s bliskim ljudima i ostao usamljen.

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"Mislio sam da je tako lakše, a na kraju sam ostao sam. Tek sada shvatam da je ljubav poenta svega", rekao joj je.

"Žalim što nisam slijedio svoje srce i pronašao pravu svrhu u životu".

"Žalim što nisam imao hrabrosti da dopustim drugima da me u potpunosti vole".

"Žalim što nisam više volio sebe".

Sestra Suzan kaže da u tim trenucima nastoji da utješi pacijente, podsjećajući ih da su, uprkos okolnostima i izazovima s kojima su se suočavali, dali najbolje od sebe, navodi "ŽenaBlic".