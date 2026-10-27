Slična modrici: Medicinska sestra objasnila pojavu na koži prije smrti

Autor:ATV redakcija
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Džuli Mekfaden godinama radi u palijativnoj njezi i tvrdi da se ovaj neobičan fenomen javlja kod više od polovine pacijenata.
Pored psihičkog predznaka, ukazala je i na dramatičnu promjenu na koži koja nagovještava da se bliži kraj.
Medicinska sestra Džuli Mekfaden tokom gotovo dvije decenije rada prisustvovala je smrti stotina ljudi. Pažnju javnosti privukla je objavama u kojima govori o tome šta se dešava u posljednjim danima i satima života. Njen cilj nije da zastraši, već da razbije tabue o umiranju i ublaži strah od kraja života.
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U jednoj od svojih najgledanijih ispovijesti opisala je neobičan fenomen koji se, prema njenim riječima, javlja sedmicama prije smrti, a u koji mnogi teško povjeruju dok mu sami ne posvjedoče.
Iskustva koja mnogi pripisuju mašti ili uznemirujućim snovima, prema riječima Džuli Mekfaden, poznata su osoblju koje radi u palijativnoj njezi.
"Uobičajeno je da nekoliko sedmica do mjesec dana prije smrti, ako su u bolnici, pacijenti počnu da vide preminule voljene osobe, rođake i uginule kućne ljubimce", objašnjava sestra Džuli.
Kako navodi, ova pojava, koju naziva "vizionarenjem", toliko je česta da se pominje i u edukativnim materijalima namijenjenim porodicama pacijenata. Cilj je da se bližnji pripreme i ne uplaše ako pacijent počne da razgovara s nekim koga ostali u sobi ne vide.
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Iako se ovakva iskustva često pripisuju halucinacijama izazvanim manjkom kiseonika u mozgu, Džuli odbacuje to objašnjenje.
"To definitivno nije tačno. Kada se ovo dešava, većina ljudi je potpuno budna, svjesna i orijentisana", tvrdi ona.
Prema njenim riječima, ovi doživljaji kod pacijenata najčešće ne izazivaju strah, već im donose osjećaj mira i utjehe pred kraj života.
Pored vizija, Džuli je opisala i promjenu na koži koju povezuje s posljednjim danima života. Riječ je o takozvanom Kenedijevom čiru, rani koja se može pojaviti naglo i u početku podsjećati na modricu.
"Kenedijev čir je vrlo specifičan jer ga nema, a onda se odjednom pojavi i ubrzo nakon toga osoba premine. Toliko se brzo sve odigrava", navodi sestra.
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Prema njenom opisu, ove promjene mogu biti crvene, ljubičaste, žute ili crne. Najčešće se pojavljuju u predjelu zadnjice i trtične kosti, a mogu imati oblik leptira, kruške ili paralelnih linija.
Posljednje dane života, pored fizičkih i psihičkih promjena, često obilježava i preispitivanje životnih odluka. Suzan B. O'Brajen, medicinska sestra s dugogodišnjim iskustvom u palijativnoj njezi, govorila je o žaljenjima koja je najčešće slušala od svojih pacijenata.
Prema njenim riječima, u tim trenucima novac i poslovni uspjeh ustupaju mjesto odnosima s bližnjima i propuštenim prilikama. Iz tih razgovora izdvojila je četiri potresne rečenice:
"Žalim što nisam imao hrabrosti da volim u potpunosti", Bogat i uspješan muškarac (69) priznao joj je da je zbog novca, ljubomore i sitnih svađa prekinuo odnose s bliskim ljudima i ostao usamljen.
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"Mislio sam da je tako lakše, a na kraju sam ostao sam. Tek sada shvatam da je ljubav poenta svega", rekao joj je.
"Žalim što nisam slijedio svoje srce i pronašao pravu svrhu u životu".
"Žalim što nisam imao hrabrosti da dopustim drugima da me u potpunosti vole".
"Žalim što nisam više volio sebe".
Sestra Suzan kaže da u tim trenucima nastoji da utješi pacijente, podsjećajući ih da su, uprkos okolnostima i izazovima s kojima su se suočavali, dali najbolje od sebe, navodi "ŽenaBlic".
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