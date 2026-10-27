Odbijeno više zahtjeva za ponovno brojanje glasova

Centralna izborna komisija BiH odbila je danas više zahtjeva kandidata i političkih stranaka za ponovno brojanje glasova.

Kao nedopušteni odbijeni su zahtjevi kandidata PSS-a Dragana Galića i koalicije okupljene oko NES BiH Muje Aganovića s obzirom na to da zahtjevi nisu podneseni od ovlaštene osobe.

Zahtjev političke stranke Novi početak za ponovno brojanje glasova odbijen je kao neosnovan, budući da dva glasa koja nisu evidentirana ne utiču na konačni ishod.

Bh demokrate tražile su ponovno brojanje glasačkih listića sa 12 biračkih mjesta za Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona, ali je i njihov zahtjev odbijen kao neosnovan, kao i zahtjev stranke Volja naroda Srpske – dr Vlado Đajić za ponovno brojanje svih nevažećih listića za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

CIK je u nastavku sjednice koja je započeta juče donio naredbu Glavnom centru za brojanje da izvrši korekciju rezultata, na osnovu zahtjeva SDA koja je tražila ponovno brojanje glasova svih mobilnih timova za Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona.

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Sjednica CIK-a biće nastavljena sutra, kada će biti razmotreni i drugi zahtjevi za ponovno brojanje glasova,prenosi Srna.