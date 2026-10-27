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Pronađeno tijelo žene, sumnja se na ubistvo

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27.10.2026 14:58

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Пронађено тијело жене, сумња се на убиство

Tijelo starije žene pronađeno je u stanu u Petrakijinoj ulici u Sarajevu i sve ukazuje da se radi o ubistvu. Sumnja se da iza svega stoji osoba koja je identifikovana i zadržana u Psihijatrijskoj bolnici.

U MUP-u Kantona Sarajevo navode da je PU Stari Grad u 14.10 časova zaprimila prijavu da se u unutrašnjosti stana nalazi starija ženska osoba bez znakova života.

”Izlaskom na lice mjesta, policijski službenici su potvrdili navode iz prijave, dok je ljekar Zavoda hitne medicinske pomoći konstatovao smrt žene”, saopštio je MUP Kantona Sarajevo.

Dodaju da je o svemu pbaviješten dežurni tužilac, koji rukovodi uviđajem na licu mjesta, zbog osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo ubistvo.

”Osoba za koju postoji osnova sumnje da je izvršila ovo krivično djelo nalazi se pod nadzorom u Psihijatrijskoj bolnici”, navode u policiji.

Više informacija biće poznato nakon uviđaja.

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Tagovi :

Ubistvo

hapšenje

pronađeno tijelo

Sarajevo

Komentari (3)

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