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Dva udesa na kružnom toku u Banjaluci, saobraćaj usporen

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27.10.2026 11:39

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На кружном току код Центрума у Бањалуци догодила су се два удеса.
Foto: Patrole radari/viber grupa

Na kružnom toku kod Centruma u Banjaluci dogodila su se dva udesa, javljaju vozači.

"Kolaps od Centruma do Čajaveca", navode vozači koji se trenutno nalaze na ovoj dionici puta.

Policija na mjestu događaja obavlja uviđaj.

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Zbog nezgode su formirane velike kolone vozila, a saobraćaj je znatno usporen.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

sudar

Banjaluka

Kružni tok

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