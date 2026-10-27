Dva udesa na kružnom toku u Banjaluci, saobraćaj usporen

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Patrole radari/viber grupa

Na kružnom toku kod Centruma u Banjaluci dogodila su se dva udesa, javljaju vozači.

"Kolaps od Centruma do Čajaveca", navode vozači koji se trenutno nalaze na ovoj dionici puta. Policija na mjestu događaja obavlja uviđaj. Hronika Policajci uhapšeni u Gradišci sprovedeni u OJT Banjaluka Zbog nezgode su formirane velike kolone vozila, a saobraćaj je znatno usporen.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.