Dva udesa na kružnom toku u Banjaluci, saobraćaj usporen

Autor:ATV redakcija
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Na kružnom toku kod Centruma u Banjaluci dogodila su se dva udesa, javljaju vozači.
"Kolaps od Centruma do Čajaveca", navode vozači koji se trenutno nalaze na ovoj dionici puta.
Policija na mjestu događaja obavlja uviđaj.
Hronika
Policajci uhapšeni u Gradišci sprovedeni u OJT Banjaluka
Zbog nezgode su formirane velike kolone vozila, a saobraćaj je znatno usporen.
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