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Sud BiH odredio privremeni pritvor Mevlidu Jašareviću

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27.10.2026 15:26

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Суд БиХ одредио привремени притвор Мевлиду Јашаревићу

Sud BiH odredio je privremeni pritvor Mevlidu Jašareviću, čije izručenje su zatražile Sjedinjene Američke Države.

"Sud Bosne i Hercegovine je 27.10.2026., u postupku izručenja potraživanog Mevlida Jašarevića, koji je iniciran verbalnom notom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH od 23.10.2026. godine, a koja je podnesena u cilju vođenja krivičnog postupka protiv potraživanog pred nadležnim pravosudnim organom SAD-a zbog krivičnih djela navedenih u istoj, odlučujući o zahtjevu za privremeno pritvaranje sadržanom u noti i prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje privremenog pritvora, nakon održanog ročišta, donio rješenje o određivanju privremenog pritvora potraživanom Mevlidu Jašareviću, koji po ovom rješenju može trajati 18 (osamnaest) dana od dana lišenja slobode, odnosno od 27.10.2026. godine do 13.11.2026. godine ili do nove odluke Suda", navode iz Suda BiH.

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Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

Sjedinjene Američke Države su zatražile njegovo izručenje zbog optužbi za pokušaj ubistva američkih službenika i zaposlenih u Ambasadi u Sarajevu.

Teroristički napad na Ambasadu BiH

Jašarević je u novembru 2013. godine pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na Ambasadu SAD u Sarajevu.

Prema presudi, kao pripadnik vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči, odlučio je da izvrši teroristički napad kako bi izrazio nezadovoljstvo položajem te i sličnih zajednica, ali i muslimana u BiH, Evropi i svijetu.

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Jedan od njegovih zahtjeva bio je povlačenje NATO snaga iz Avganistana, a upućivao je i prijetnje građanima SAD i Njemačke.

Napad je izvršio 28. oktobra 2011. godine, oko 15.30 časova, kada je iz automatske puške otvorio vatru na zgradu američke Ambasade u Sarajevu.

Pucao je oko 50 minuta, a prema sudskoj presudi ispalio je ukupno 105 metaka. Tom prilikom teško je ranio pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, pogodivši ga u obje noge.

Tokom napada pucao je i u pravcu mjesta na kojima su se nalazili policijski službenici koji su obezbjeđivali Ambasadu, dok je istovremeno prijetio i njenim zaposlenima.

Napad je okončan nakon intervencije pripadnika Specijalne jedinice MUP-a Kantona Sarajevo, koji su ga onesposobili i uhapsili.

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Tagovi :

Mevlid Jašarević

Ambasada SAD u BiH

Teroristički napad

izručenje

Sud BiH

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