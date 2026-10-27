Horoskop za 27. oktobar: Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Pazite na zajedničke troškove, dugovanja i nedovoljno jasno definisane dogovore. U ljubavi su moguća pitanja povjerenja, pa pokušajte da razgovorom riješite nesuglasice bez dokazivanja ko je u pravu. Čuvajte energiju i odvojite vrijeme za odmor.

Bik

Pun Mjesec u vašem znaku stavlja vaše potrebe i odluke u prvi plan, ali neslaganja s drugima mogu pojačati tvrdoglavost. U ljubavi jasno recite šta vam nedostaje, bez ultimatuma i vraćanja na stare greške. Izbjegavajte pretjerivanje u hrani i piću.

Blizanci

Poslovne obaveze zahtijevaće dodatnu provjeru, zato se ne oslanjajte samo na usmena obećanja i ostavite vrijeme za ispravke. U ljubavi bi nejasna poruka ili prećutana tema mogla izazvati sumnju, dok slobodni Blizanci mogu razmišljati o osobi iz prošlosti. Potrebni su vam kvalitetan san i kratke pauze.

Rak

Kontakti s prijateljima, timom i saradnicima mogu biti korisni, ali provjerite da li svi imaju ista očekivanja. U ljubavi ćete bliskost graditi kroz zajedničke planove i iskren razgovor, dok će slobodnim Rakovima prijati druženje, čak i ako ne preraste u romansu. Pronađite ravnotežu između obaveza i odmora.

Lav

Poslovni ciljevi i odnosi s nadređenima biće u prvom planu, a neslaganje lako može prerasti u borbu za prevlast. U ljubavi ne dozvolite da ponos i potreba za kontrolom zasjene ono što vas povezuje. Ne forsirajte tempo i pravite pauze ako osjetite iscrpljenost.

Djevica

Planovi, dokumenti i dogovori vezani za putovanja, učenje ili posao mogu zahtijevati ispravke, pa provjerite detalje prije nego što se obavežete. U ljubavi bi razlike u pogledima na budućnost mogle izazvati neslaganje, ali iskren razgovor može pomoći ako ne insistirate na svom rješenju. Obratite pažnju na odmor i signale koje vam tijelo šalje.

Vaga

Zajednički novac i dugovanja zahtijevaće pažnju, a raniji dogovor mogao bi ponovo doći na dnevni red. U ljubavi se mogu vratiti stare nesigurnosti, dok slobodne Vage mogu razmišljati o osobi iz prošlosti. Usporite i rasteretite raspored.

Škorpija

Poslovni odnosi mogli bi biti obilježeni neslaganjima oko uslova i kontrole, zato ne pokušavajte da iznudite odgovor, već insistirajte na jasnim dogovorima. U ljubavi slijedi preispitivanje odnosa, a slobodne Škorpije mogle bi ponovo razmotriti osobu koja ih snažno privlači. Obezbijedite sebi dovoljno sna.

Strijelac

Svakodnevne obaveze mogle bi se nagomilati, a nejasna uputstva dovesti do grešaka, pa pažljivo provjeravajte detalje i realno rasporedite zadatke. U ljubavi ne tumačite partnerovu tišinu ili umor odmah kao nezadovoljstvo, dok slobodni Strijelci mogu dan posvetiti ličnim planovima. Obratite pažnju na ritam spavanja.

Jarac

Kreativni projekat ili važan zadatak mogao bi zahtijevati novu procjenu budžeta i očekivanja, zato dobro provjerite sve prije ulaganja novca ili davanja obećanja. U ljubavi izbjegavajte nadmetanje i pokušajte da mirnim razgovorom riješite nesuglasice. Prijaće vam umjerena aktivnost i dovoljno odmora.

Vodolija

Porodične obaveze mogle bi se ispreplesti s poslovnim planovima, pa ćete morati jasno odrediti prioritete i preispitati ranije dogovore. U ljubavi se mogu otvoriti stare teme povezane s domom, porodicom i osjećajem sigurnosti, dok će slobodne Vodolije možda više željeti mir nego nova poznanstva. Odvojite vrijeme za odmor i ne gomilajte obaveze.

Ribe

Razgovori, poruke i kratki dogovori zahtijevaće dodatnu pažnju jer bi moglo doći do pogrešnog tumačenja nečijih namjera. U ljubavi izbjegavajte rasprave koje zbog jedne rečenice prerastaju u nabrajanje starih zamjerki, dok slobodnim Ribama može prijati komunikacija s nekim iz okruženja. Napravite pauzu ako osjetite mentalnu iscrpljenost ili napetost, piše Glas Srpske.