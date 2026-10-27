Četiri svetiteljke nose ime Paraskeva: Svi ih miješaju, a ovo je glavna razlika između njih

Ona se smatra zaštitnicom žena svih vjera i nacija, majki i porodilja, a veliki broj ljudi obraća joj se u molitvama za pomoć i spas u bolesti i nevoljama. Svetoj Petki su posvećeni brojni srpski hramovi, a proslavlja se i kao krsna slava.

Međutim, da li ste znali da postoji više Svetih Paraskeva? Pravoslavna crkva slavi njih četiri:

Sveta Prvomučenica Paraskeva Ikonijska (1. vijek) – 20. marta/ 2. aprila

Prepodobna mučenica Paraskeva Rimljanka (2. vijek) – 26. jula/ 8. avgusta

Prepodobna mater Paraskeva Srpska – Sveta Petka (11. vijek) – 14/ 27. oktobra

Sveta mučenica Paraskeva u Rusiji, poznata kao “Pjatnica” (4. vijek) – 28. oktobra/ 10. novembra.

Kult Svete Petke je veoma razvijen u narodu, pa se likovi i biografije ovih mučenica često miješaju i preprliću, a neretko se i gotovo spoje u jedan zbog nedovoljne stručnosti ikonopisaca i nezainteresovanosti odgovornih.

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Sveta Petka se po broju vjernika koji slave nalazi na šestom mjestu na listi najvećih srpskih slava, a odnosi se na Svetu Petku – Prepodobnu mater Paraskevu koja se slavi 27. oktobra.

Njene mošti nalaze se u Sabornoj crkvi u Jašiju, koja je jedno od najpopularnijih mjesta hodočašća pravoslavnih hrišćana na jugoistoku Evrope.

O njoj je 2022. godine snimljen film “Sveta Petka – Krst u pustinji” u režiji Hadži-Aleksandara Đurovića, po romanu “Petkana” Ljiljane Habjanović Đurović, prenosi Kurir.