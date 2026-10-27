Četiri svetiteljke nose ime Paraskeva: Svi ih miješaju, a ovo je glavna razlika između njih

Autor:ATV redakcija
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Ona se smatra zaštitnicom žena svih vjera i nacija, majki i porodilja, a veliki broj ljudi obraća joj se u molitvama za pomoć i spas u bolesti i nevoljama. Svetoj Petki su posvećeni brojni srpski hramovi, a proslavlja se i kao krsna slava.
Međutim, da li ste znali da postoji više Svetih Paraskeva? Pravoslavna crkva slavi njih četiri:
Kult Svete Petke je veoma razvijen u narodu, pa se likovi i biografije ovih mučenica često miješaju i preprliću, a neretko se i gotovo spoje u jedan zbog nedovoljne stručnosti ikonopisaca i nezainteresovanosti odgovornih.
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Sveta Petka se po broju vjernika koji slave nalazi na šestom mjestu na listi najvećih srpskih slava, a odnosi se na Svetu Petku – Prepodobnu mater Paraskevu koja se slavi 27. oktobra.
Njene mošti nalaze se u Sabornoj crkvi u Jašiju, koja je jedno od najpopularnijih mjesta hodočašća pravoslavnih hrišćana na jugoistoku Evrope.
O njoj je 2022. godine snimljen film “Sveta Petka – Krst u pustinji” u režiji Hadži-Aleksandara Đurovića, po romanu “Petkana” Ljiljane Habjanović Đurović, prenosi Kurir.
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