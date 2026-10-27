Autor:ATV redakcija
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Istražioci provjeravaju sve okolnosti smrti žene čije je tijelo pronađeno u stanu u Petrakijinoj ulici u Sarajevu.
Prema nezvaničnim saznanjima „Avaza“, za ubistvo žene u Sarajevu osumnjičen je njen sin. Tijelo žene pronađeno je u stanu, a prema informacijama do kojih je došao sagovornik „Avaza“, pronašla ga je komšinica.
Hronika
Pronađeno tijelo žene, sumnja se na ubistvo
Istražioci bi trebalo da utvrde sve okolnosti događaja, uključujući i navode o mogućem pokušaju osumnjičenog da se predstavi kao neuračunljiv.
Podsjećamo, on se nakon ubistva nalazi pod nadzorom policije u Psihijatrijskoj bolnici.
Prema tvrdnjama sagovornika „Avaza“, osumnjičeni je navodno imao problema sa narkoticima i novcem.
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