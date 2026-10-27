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Sin osumnjičen za ubistvo majke u Sarajevu

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27.10.2026 16:28

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Istražioci provjeravaju sve okolnosti smrti žene čije je tijelo pronađeno u stanu u Petrakijinoj ulici u Sarajevu.

Prema nezvaničnim saznanjima „Avaza“, za ubistvo žene u Sarajevu osumnjičen je njen sin. Tijelo žene pronađeno je u stanu, a prema informacijama do kojih je došao sagovornik „Avaza“, pronašla ga je komšinica.

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Hronika

Pronađeno tijelo žene, sumnja se na ubistvo

Istražioci bi trebalo da utvrde sve okolnosti događaja, uključujući i navode o mogućem pokušaju osumnjičenog da se predstavi kao neuračunljiv.

Podsjećamo, on se nakon ubistva nalazi pod nadzorom policije u Psihijatrijskoj bolnici.

Prema tvrdnjama sagovornika „Avaza“, osumnjičeni je navodno imao problema sa narkoticima i novcem.

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Tagovi :

Ubistvo

Sarajevo

sin ubio majku

Komentari (2)

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