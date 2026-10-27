Da li ste ga vidjeli: Nestao muškarac iz BiH

Autor:ATV redakcija
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Amer Džano iz Sarajeva nestao je u ponedjeljak, 26. oktobra, na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Njegov nestanak prijavio je član porodice, koji je juče u 17:55 sati pristupio Policijskoj upravi Centar u Sarajevu.
Informaciju je za portal "Radiosarajevo.ba" potvrdila Mersiha Novalić, portparol MUP-a Kantona Sarajevo.
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"Nestanak osobe A.Dž. prijavljen 26.10.2026.g. PU Centar Sarajevo, koja nas je obavijestila o navedenom događaju te zatražila da ih obavijestimo u slučaju pronalaska osobe", kazala je za portal Ilijana Miloš, portparokla MUP-a HNK-a.
Prema nezvaničnim informacijama, Džano je nestao na području Jablanice.
Za sada nema više zvaničnih informacija o okolnostima njegovog nestanka.
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