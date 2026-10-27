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Nema poskupljenja gradskog i međugradskog prevoza u Istočnom Sarajevu

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27.10.2026 14:48

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Нема поскупљења градског и међуградског превоза у Источном Сарајеву
Foto: Unsplash

U Istočnom Sarajevu nije poskupio gradski i međugradski prevoz iako su se stekli svi uslovi za to, izjavio je Srni direktor preduzeća "Centrotrans" iz Istočnog Sarajeva Momčilo Sladoje.

U Istočnom Sarajevu nije poskupio gradski i međugradski prevoz iako su se stekli svi uslovi za to, izjavio je Srni direktor preduzeća "Centrotrans" iz Istočnog Sarajeva Momčilo Sladoje.

On je pojasnio da građani nemaju realan standard da plate skuplje karte, te se pokušava racionalizacijom vozila napraviti balans između prihoda i troškova.

Sladoje je naglasio da "Centrotrans" iz Istočnog Sarajeva nastoji uštedjeti slanjem manjih vozila na linije koje su manje frekventne.

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"Kada formiramo cijenu prevoza razmišljamo da je trebaju platiti stanovnici, koji realno nemaju standard da isprate njeno povećanje", pojasnio je Sladoje.

Sladoje je rekao da je ranije bilo moguće kupiti povratne karte koje su jeftinije za 10 odsto sve kategorije putnika, ali da sada toga nema jer je objektivno manja potražnja za tim kartama.

(SRNA)

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Tagovi :

gradski prevoz

Istočno Sarajevo

poskupljenje

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