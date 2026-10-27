Donald Tramp sprema stvaranje 51. američke države?

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da bi Venecuela mogla da postane 51. savezna država SAD, pozivajući se na sve bližu saradnju dvije zemlje u naftnom sektoru.

"Želim da zahvalim Venecueli, sa kojom su naši odnosi postali veoma, veoma dobri, izvanredni", rekao je Tramp na predizbornom skupu u Korpus Kristiju u Teksasu, održanom uoči izbora za američki Kongres.

Tramp je objavio da je u SAD stiglo prvih milion barela besplatne venecuelanske nafte, u okviru sporazuma između dvije zemlje. Prema njegovim riječima, riječ je o istorijskom dostignuću koje SAD omogućava da kontrolišu veliki dio svjetskih zaliha nafte.

"Ova istorijska pobjeda daje nam kontrolu nad ogromnim dijelom svjetskog snabdijevanja naftom", rekao je Tramp.

Dodao je da će venecuelanska nafta biti prerađivana u rafinerijama u Teksasu, uključujući i one u Korpus Kristiju.

Tramp je ustvrdio i da američka ulaganja otvaraju radna mjesta u Venecueli u razmjerama koje su prije samo godinu dana bile nezamislive.

"Izvlačimo mnogo nafte za sebe, veoma mnogo. Venecuela će postati prosperitetna zemlja i ko zna? Možda uskoro postane prosperitetna 51. savezna država. To je moguće", rekao je Tramp.

Američki predsjednik potom je ponovio svoj prijedlog, ovog puta direktno govoreći o promjeni političkog statusa Venecuele.

"Hajde da to uradimo. Neka postane 51. savezna država. I umjesto predsjedničkih izbora, održaćemo izbore za guvernera. Šta kažete na to? Znate, imaju mnogo nafte", poručio je Tramp.