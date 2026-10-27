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Zelenski preko posrednika poslao poruku Putinu

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27.10.2026 21:00

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Зеленски преко посредника послао поруку Путину
Foto: Tanjug/AP/Omar Havana

Ukrajina je posredstvom predsjednika Finske Aleksandra Stuba i premijera Norveške Jonasa Gara Sterea predala Moskvi signale o spremnosti Kijeva na prekid vatre, kao i o ličnom susretu između Vladimira Zelenskog i ruskog lidera Vladimira Putina, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiga.

„Vladimir Zelenski je dao svoje viđenje o tome kakve bi signale naši partneri (lideri Finske i Norveške) trebalo da predaju Putinu i ti signali su i preneseni. Što se tiče prekida vatre: spremni smo za svaki oblik prekida vatre. Drugi signal se odnosi na sastanak sa Putinom – spremni smo za sastanak sa njim“, rekao je Sibiga novinarima u Helsinkiju.

Prema njegovim riječima, sastanak Zelenskog i Putina mogao bi biti jedini događaj koji bi mogao da pruži neophodan podsticaj za pregovore o rješavanju sukoba.

Sibiga je naveo i da je Kijev „spreman za trilateralni sastanak“ u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sljedećeg mjeseca i da radi na „definisanju nove uloge Evrope“ u svojim „mirovnim naporima“.

Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da je Putin u utorak razgovarao sa predsjednikom Finske i premijerom Norveške. Tokom razgovora, ruski lider je iznio svoju ocjenu trenutne situacije u zoni sukoba u Ukrajini i podsjetio na njene osnovne uzroke. Strane su takođe razgovarale o sastancima koje je u Sankt Peterburgu i Oslu održao specijalni izaslanik predsjednika SAD Stiv Vitkof.

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov rekao je da je Putin poručio Stubu i Stereu da je spreman da se sastane sa Vladimirom Zelenskim u Moskvi i naglasio da će mu biti garantovana bezbjednost.

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Volodimir Zelenski

Vladimir Putin

Rusija

Ukrajina

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