Zemljotres pogodio Sarajevo, osjetio se u širem gradskom području

Građani Sarajeva večeras su oko 21 čas osjetili podrhtavanje tla, pokazuju podaci na stranici Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC). Jačina i epicentar zemljotresa zasad nisu poznati.

EMSC je zemljotres zabilježio u 21.01 čas po lokalnom vremenu.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 22 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/xkFqEhRhwT — EMSC (@LastQuake) October 27, 2026

Još uvijek nema informacija o magnitudi, lokaciji epicentra ni dubini.

Do 21.18 časova na stranici EMSC-a ostavljeno je 27 svjedočenja. Prijave stižu iz više dijelova Sarajeva, među njima sa Alipašinog Polja, Kobilje Glave i Briješća Brda, te sa Ilidže.

Većina građana opisuje kratko i slabo podrhtavanje koje je trajalo sekundu ili dvije. Neki su zabilježili i tutnjavu.

„Sarajevo, kratko zatreslo“, „Ilidža, lagano podrhtavanje“, napisali su, između ostalog, prenosi Kliks.