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Zemljotres pogodio Sarajevo, osjetio se u širem gradskom području

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27.10.2026 21:55

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Земљотрес погодио Сарајево, осјетио се у ширем градском подручју
Foto: Printskrin/Jutjub

Građani Sarajeva večeras su oko 21 čas osjetili podrhtavanje tla, pokazuju podaci na stranici Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC). Jačina i epicentar zemljotresa zasad nisu poznati.

EMSC je zemljotres zabilježio u 21.01 čas po lokalnom vremenu.

Još uvijek nema informacija o magnitudi, lokaciji epicentra ni dubini.

Do 21.18 časova na stranici EMSC-a ostavljeno je 27 svjedočenja. Prijave stižu iz više dijelova Sarajeva, među njima sa Alipašinog Polja, Kobilje Glave i Briješća Brda, te sa Ilidže.

Većina građana opisuje kratko i slabo podrhtavanje koje je trajalo sekundu ili dvije. Neki su zabilježili i tutnjavu.

„Sarajevo, kratko zatreslo“, „Ilidža, lagano podrhtavanje“, napisali su, između ostalog, prenosi Kliks.

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Zemljotres

Sarajevo

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