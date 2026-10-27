Zemljotres pogodio Sarajevo, osjetio se u širem gradskom području

Autor:ATV redakcija
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Građani Sarajeva večeras su oko 21 čas osjetili podrhtavanje tla, pokazuju podaci na stranici Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC). Jačina i epicentar zemljotresa zasad nisu poznati.
EMSC je zemljotres zabilježio u 21.01 čas po lokalnom vremenu.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 22 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/xkFqEhRhwT— EMSC (@LastQuake) October 27, 2026
Još uvijek nema informacija o magnitudi, lokaciji epicentra ni dubini.
Do 21.18 časova na stranici EMSC-a ostavljeno je 27 svjedočenja. Prijave stižu iz više dijelova Sarajeva, među njima sa Alipašinog Polja, Kobilje Glave i Briješća Brda, te sa Ilidže.
Većina građana opisuje kratko i slabo podrhtavanje koje je trajalo sekundu ili dvije. Neki su zabilježili i tutnjavu.
„Sarajevo, kratko zatreslo“, „Ilidža, lagano podrhtavanje“, napisali su, između ostalog, prenosi Kliks.
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