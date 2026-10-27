Stefanović i Pen: Pokazali smo nevjerovatan karakter i otpornost

Košarkaši Igokee savladali su Slaviju iz Praga rezultatom 77:72 u trećem kolu grupe G FIBA Lige šampiona. U veoma tvrdoj i neizvjesnoj utakmici presudila je veća mirnoća ekipe Nenada Stefanovića u završnici.

Igosi su tako upisali prvi trijumf u Ligi šampiona ove sezone i napravili važan korak ka plasmanu u narednu fazu.

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"Nemam namjeru da analiziram utakmicu jer samo mogu reći da sam ponosan na njih. Pokazali su nevjerovatan karakter i trud od svih. Daću im sutra dan slobodno iako igramo u petak, rekao je Nenad Stefanović, trener Igokee nakon pobjede.

Sličnog stava je bio i najefikasniji u pobjedničkom sastavu Roman Pen.

"Ovo je bila važna pobjeda. Imalo smo ranije teških utakmica, ali otpornost ovog tima je nevjerovatna. Bila je velika utakmica, htjeli smo da pobjedimo, nakon teškog poraza.Trener nas uvijek dobro spremi nije bitno protiv koga igramo. Sviđaju mi se naše šanse i mislim da smo bili u svakoju utakmici u Ligi šampiona", rekao je Pen.

Sjajnu utakmicu odigrao je Roman Pen koji je postigao 19 poena, po 14 su ubacili Lazar Stefanović i Haris Delalić. Dvocifren je bio i Đorđe Topolović koji je sa 13 poena, 10 skokova i tri asistencije proglašen i za MVP- utakmice.

Na drugoj strani Dževijen Mekolum postigao je 18 poena, dok je Ronaldo Segu ubacio 11.

Igokea je sada ja omjeru 1/2 u Ligi šampiona, a naredni meč u ovom takmičenju odigraće upravo protiv Slavije u Pragu 11. novembra.