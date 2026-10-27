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Cvijanović: Izvještaj OHR-a Savjetu bezbjednosti opterećen stereotipnim lažima

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27.10.2026 21:43

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je izvještaj koji je OHR dostavio Savjetu bezbjednosti UN tipski manipulativan i opterećen stereotipnim lažima i obmanjujućim konstrukcijama.

Ona je ukazala da je izvještaj u funkciji odbrane nasljeđa koje proističe iz trodecenijske zloupotrebe Dejtonskog sporazuma i međunarodne supervizije koja se odavno otela kontroli.

"Dok ulične horde vandalizuju evropske prestonice, a tamošnje institucije pokazuju nemoć da isprave greške sopstvenih politika, OHR piše o tome kako su u Savjetu ministara zaustavljena pojedina imenovanja, pa se time, kobajagi, slabi država /između ostalog/. Ma, hajde!", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".

Savjet bezbjednosti UN održaće polugodišnju debatu o BiH u petak, 30. oktobra.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

OHR

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