Šta sutra obavezno morate da uradite? Ko ispuni ovaj običaj pratiće ga sreća

Pravoslavni vjernici 28. oktobra obilježavaju dan Svetog mučenika Lukijana, sveštenika i velikog poznavaoca Svetog pisma koji je, prema hrišćanskom predanju, život posvetio vjeri, učenju i pomaganju drugima.

Njegova priča svedoči o vremenu kada su hrišćani bili izloženi progonima, ali i o snazi uverenja koja nisu mogla da slome ni zatvor, ni mučenje, ni glad.

Sveti Lukijan ostao je upamćen po svojoj učenosti, skromnom životu i odlučnosti da ostane vjeran Hristu uprkos teškim iskušenjima. Umjesto da bogatstvo zadrži za sebe, svoje imanje podijelio je siromašnima, a za život je zarađivao pisanjem poučnih djela. Njegov životni put i danas se u crkvenom predanju navodi kao primer istrajnosti, požrtvovanosti i spremnosti da se lična uverenja ne napuste ni u najtežim trenucima.

Ko je bio Sveti Lukijan?

Sveti Lukijan rođen je u Samosati, u Siriji, u porodici blagorodnih roditelja. Još u mladosti stekao je široko obrazovanje, kako u svjetovnim naukama tako i u duhovnim oblastima. Bio je poznat po učenosti, ali i po strogom podvižničkom životu.

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Prema crkvenom predanju, svoje imanje razdelio je siromašnima, a potom se izdržavao sastavljanjem poučnih spisa. Njegov rad nije bio samo način da obezbjedi osnovne životne potrebe, već i prilika da svoje znanje stavi u službu vjere i zajednice.

Posebno važan doprinos dao je proučavanju Svetog pisma. Predanje mu pripisuje ispravljanje brojnih mjesta u biblijskom tekstu prema jevrejskom izvorniku, jer su, kako se navodi, pojedina mesta bila izmenjena u prepisima koje su koristili jeretici. Zbog svoje učenosti i duhovnog ugleda rukopoložen je za prezvitera u Antiohiji.

Progonstvo koje nije uspio da izbjegne

Vrijeme u kojem je Sveti Lukijan živio bilo je obilježeno progonima hrišćana. Tokom gonjenja za vrijeme cara Maksimijana, njegovo ime našlo se među onima koje je car želio da pogubi.

Lukijan je pokušao da se skloni i sakrije, ali ga je, prema predanju, odao sveštenik Pankratije, koji je pripadao jeretičkom krugu. Tako je i on postao meta vlasti koja je nastojala da uguši hrišćansku vjeru.

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Predanje o tom periodu govori o naročito surovim progonima, tokom kojih nisu bila pošteđena ni djeca. Dva dječaka, koja su odbila da jedu hranu prinetu idolskim žrtvama, bačena su u vrelo kupatilo, gdje su, prema crkvenom predanju, stradala.

Tragičan je i primjer Pelagije, Lukijanove učenice. Kako se navodi u žitiju, ona je, želeći da sačuva svoju devstvenu čistotu od nasilnika, skočila sa krova kuće i izgubila život.

Ove priče zauzimaju važno mjesto u hrišćanskom predanju o vremenu progona, podsjećajući na stradanje vjernika koji su nastojali da ostanu dosledni svojoj vjeri uprkos nasilju i pretnjama.

Čak je i u lancima uspio da ohrabri druge

Sveti Lukijan je na kraju uhvaćen i doveden pred cara u Nikomidiju. Na putu do mesta ispitivanja, prema predanju, razgovarao je sa vojnicima i svojim rečima uspio da četrdesetoricu njih obrati u hrišćansku vjeru.

I oni su, kako se navodi u žitiju, potom podnijeli mučeničku smrt. Lukijan je nakon ispitivanja i batinanja bačen u tamnicu, gdje je bio izložen mučenju glađu.

Iako je njegovo tijelo bilo iscrpljeno, predanje ga opisuje kao čoveka koji nije odustao od svojih uvjerenja. Njegova snaga nije se ogledala u fizičkoj moći, već u istrajnosti i spremnosti da ostane vjeran onome u šta je vjerovao.

O njegovom odnosu prema stradanju pisao je i Sveti Jovan Zlatousti, koji je Lukijanov primjer povezao sa uzdržanjem i duhovnom disciplinom. U njegovim riječima nalazi se poziv vjernicima da se ne prepuste raskoši i pretjerivanju, već da kroz manje svakodnevne podvige jačaju svoju volju i spremnost za teška iskušenja.

Pričešće u tamnici i posljednji dan života

Jedan od najpoznatijih detalja iz žitija Svetog Lukijana odnosi se na posljednje dane njegovog života. Prema crkvenom predanju, na Bogojavljenje se pričestio u tamnici, a narednog dana predao je dušu Bogu.

Njegovo stradanje vezuje se za 7. januar 311. godine. U pravoslavnoj tradiciji Sveti Lukijan poštuje se kao mučenik koji je ostao dosljedan vjeri do samog kraja, uprkos progonima, fizičkom nasilju i gladi.

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Njegov život podsjeća da se vjera u hrišćanskom shvatanju ne ogleda samo u riječima i običajima, već i u načinu na koji se čovjek odnosi prema drugima, koliko je spreman da pomogne i koliko istrajava u svojim vrijednostima kada naiđu teškoće.

Šta nas Sveti Lukijan uči?

Dan posvećen Svetom Lukijanu prilika je da se vernici podsjete na značaj duhovne discipline, skromnosti i dobrote. Njegov primjer poziva na razmišljanje o tome koliko pažnje posvećujemo drugima, da li smo spremni da podelimo ono što imamo i koliko smo istrajni u nastojanju da živimo u skladu sa svojim uvjerenjima.

U narodnom i vjerskom tumačenju ovog dana naglašava se važnost činjenja dobrih djela, pomaganja onima kojima je pomoć potrebna i negovanja vjere kroz svakodnevne postupke. Poruka nije samo u velikim žrtvama, već i u malim odlukama - da budemo strpljiviji, pošteniji i spremniji da saslušamo čoveka pored sebe.

Tropar Svetom mučeniku Lukijanu, glas 4:

"Mučenik Tvoj Gospode, Lukijan, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobjedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše."

Priča o Svetom Lukijanu ostaje svjedočanstvo o istrajnosti i požrtvovanosti. Njegov život poziva vjernike da se zapitaju koliko čine za druge, koliko su spremni da pomognu bez očekivanja nagrade i da li svakodnevnim postupcima pokazuju dobrotu koju i sami žele da iskuse.

(Ona.rs)