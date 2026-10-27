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Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 85. kolu

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27.10.2026 20:10

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Лото / Лутрија
Foto: ATV

Loto rezultati 85. kola, koje je izvučeno 27.10.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 35, 6, 15, 32, 9, 29,22.

Loto 7/39 rezultati, 85. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 5.700.000 KM izvučeni su brojevi: 6, 9, 15, 22, 29, 32, 35.

Loto plus rezultati, 85. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 7.000.000 KM, izvučeni su brojevi: 3,13, 26, 32, 34, 36, 37

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 85. kolo

Džoker igra u 85. kolu iznosila je 360.000 KM, izvučeni su brojevi: 8,8,5,1,9,4.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

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