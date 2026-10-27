Banjaluka: Sve spremno drugi Regionalni samit trgovine

Autor:ATV redakcija
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Banjaluka naredna dva dana postaje mjesto susreta ljudi koji oblikuju budućnost trgovine na Balkanu. Sutra počinje drugi Regionalni samit trgovine.
"Sve je spremno za otvaranje događaja, za koji slobodno možemo reći da je u sadržajno i audio-vizuelnom smislu pomjera sve granice. Srećni smo i ponosni što možemo da najavimo i otvorimo drugi Regionalni sajam trgovine koji će sutra da ovdje u Banjaluci okupi predstavnike institucija, privrednike, preduzetnike i vizionare... Ljude koji sanjaju veliko i svakako ćemo čuti kako su došli do tih snova. Prošla godina je pokazala da i te kako da kao region i Republika Srpska imamo šta da ponudimo, ali nam samo treba ukazati mogućnosti da razgovaramo i sarađujemo i da dođemo do velikih stvari", kaže Milica Nogo, organizator Samita.
Drugi Regionalni samit trgovine biće održan 28. i 29. oktobra 2026. godine u velikoj sali Kulturnog centra Banski dvor u Banjaluci. Manifestaciju organizuje Udruženje građana „Samit“ iz Banjaluke.
Banja Luka
Banski dvor ponovo domaćin 2. Regionalnog samita trgovine
Dva dana, jedna sala i sektor koji rijetko sjeda za isti sto. Samit okuplja predstavnike vodećih trgovinskih lanaca, proizvođača, distributera, e-commerce platformi, privrednih komora, institucija i medija iz regiona. Riječ je o akterima koji svakodnevno posluju jedni s drugima, a rijetko imaju priliku da razgovaraju izvan pregovaračkog stola.
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