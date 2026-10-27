Banjaluka: Sve spremno drugi Regionalni samit trgovine

"Sve je spremno za otvaranje događaja, za koji slobodno možemo reći da je u sadržajno i audio-vizuelnom smislu pomjera sve granice. Srećni smo i ponosni što možemo da najavimo i otvorimo drugi Regionalni sajam trgovine koji će sutra da ovdje u Banjaluci okupi predstavnike institucija, privrednike, preduzetnike i vizionare... Ljude koji sanjaju veliko i svakako ćemo čuti kako su došli do tih snova. Prošla godina je pokazala da i te kako da kao region i Republika Srpska imamo šta da ponudimo, ali nam samo treba ukazati mogućnosti da razgovaramo i sarađujemo i da dođemo do velikih stvari", kaže Milica Nogo, organizator Samita.

Drugi Regionalni samit trgovine biće održan 28. i 29. oktobra 2026. godine u velikoj sali Kulturnog centra Banski dvor u Banjaluci. Manifestaciju organizuje Udruženje građana „Samit“ iz Banjaluke.

Banja Luka Banski dvor ponovo domaćin 2. Regionalnog samita trgovine

Dva dana, jedna sala i sektor koji rijetko sjeda za isti sto. Samit okuplja predstavnike vodećih trgovinskih lanaca, proizvođača, distributera, e-commerce platformi, privrednih komora, institucija i medija iz regiona. Riječ je o akterima koji svakodnevno posluju jedni s drugima, a rijetko imaju priliku da razgovaraju izvan pregovaračkog stola.