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Teška nesreća u FBiH: Četiri osobe teško povrijeđene, među njima i maloljetnik

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27.10.2026 21:22

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Тешка несрећа у ФБиХ: Четири особе тешко повријеђене, међу њима и малољетник
Foto: Facebook/S mjesta nesreće

Četiri osobe, među kojima je i maloljetnik, teško su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se danas, 27. oktobra, dogodila na magistralnom putu M-5 Donji Vakuf – Komar, u blizini mjesta Nežići.

U nesreći su učestvovala tri automobila, a povrijeđeno je ukupno pet osoba, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila na prevoju Komar, a Policijskoj stanici Donji Vakuf prijavljena je oko 16.10 časova.

U sudaru su učestvovali BMV, kojim je upravljao E. S. (31) iz Travnika, „seat kordoba“, za čijim volanom je bio N. S. (49) iz Donjeg Vakufa, i „folksvagen pasat“, kojim je upravljao S. S. (50) iz Travnika.

Četvoro teško povrijeđenih iz istog automobila

Najteže posljedice pretrpjeli su putnici iz „seata“.

Vozač ovog automobila N. S. zadobio je teške tjelesne povrede, kao i troje putnika koji su se nalazili u istom vozilu.

Riječ je o S. S. (40), R. G. (55) i maloljetnoj osobi rođenoj 2009. godine.

Vozač BMV-a E. S. zadobio je lakše tjelesne povrede.

Saobraćaj se odvijao otežano

Zbog nesreće i policijskog uviđaja, saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta odvijao se usporeno i otežano, jednom saobraćajnom trakom.

O svemu je obaviještena dežurna tužiteljka Kantonalnog tužilaštva u Travniku, koja je ovlastila policijske službenike Odjeljenja kriminalističke policije Policijske stanice Donji Vakuf da obave uviđaj.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara tri vozila biće utvrđene tokom istrage.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Gornji Vakuf

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