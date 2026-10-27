Konakovićeva diplomatija doživjela krah

Najavljivao je diplomatske rezultate, hvalio se besplatnim lobiranjem, uvjeravao javnost da ima kontakte u američkoj administraciji. Od potpisivanja jednog ugovora, Elmedin Konaković je napravio priču o velikom uspjehu. Godinu i po kasnije, stigao je račun za velike riječi.

Bez potrošene marke, ili bolje rečeno dolara. Zbog toga su, između ostalog, njegovi američki lobisti prijavili u šestomjesečnom izvještaju da nisu imali nikakvih aktivnosti za Ministarstvo inostranih poslova BiH. Za Stašu Košarca, još jedan dokaz kako je Konaković vodio diplomatiju.

,,Kada smo na SM BiH tražili objašnjenje za ove sumnjive lobističke aktivnosti, Konaković je tvrdio, između ostalog, kako ima "još neke načine koje koristi" i da SM BiH kao organ o tome nikada ništa neće saznati. U međuvremenu se ispostavilo da su njegovi lobisti zapravo serviseri klima uređaja porijeklom iz BiH. Kada se taj fijasko našao u fokusu javnosti, Konaković je rekao da se šalio!", rekao je Staša Košarac, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara BiH.

Ugovor je trebalo da obezbijedi savjetovanje i podršku u zastupanju interesa BiH u Americi. Tako je bar tvrdio Konaković, isto kao što je i tvrdio da je isti potpisao.

,,Mi imamo svoje lobističke kanale. Mi smo pretpotpisali i vrlo će brzo profunkcionisati jedna lobistička kuća u SAD do koje smo došli zahvaljujući Bosancima i Hercegovcima koji tamo žive'', rekao je Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova BiH.

Nakon, ministarske, aprilske šale, stigao je poziv Tužilaštva BiH. U strahu od krivične odgovornosti, ministar se, izgleda, opet šalio.

,,Zato što sam se šalio na Vijeću ministara da lobiranje u SAD ide preko MIP, da sam ja lično potpisao taj ugovor što je nemoguće.....nemam tu poziciju. Bilo bi nezakonito da jesam", rekao je Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova BiH.

Početak je ujedno bio i kraj tog lobiranja. Zakon SAD-a propisuje da organizacije koje su dobilo status NO, pogotovo one koje se bave humanitarnim poslovima, ne mogu se baviti političkim lobiranjima, poruka je Obrada Kesića. Izgleda da je jedino što je u čitavom poslu ozbiljno shvaćeno.. šala. Američki registar je, ipak, nešto manje raspoložen za humor.

,,Da su se ti momci upustili u ozbiljnu priču sa ministrom, imali bi sigurno velike probleme sa zakonom u SAD. Teško je vjerovati da se ugovor za lobiranje može potpisivati za nula dolara. Niko nije dovoljno naivan da nešto nije u redu sa takvom pričom", rekao je Obrad Kesić, šef Misije BiH pri EU i dugogodišnji šef Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu.

Mnogo toga nije bilo u redu. Nažalost, nije to prvi slučaj. Konaković od početka svog mandata ne radi posao kako treba, kaže Bojan Šolaja. Bh. diplomatija u ovom trenutku ne postoji.

,,Mi sve vrijeme njegovog ministrovanja imamo paralisanu diplomatiju BiH koja je stavljena u službu jednog naroda i jedne političke strukture, kako bi se odnosili prije svega prema Republici Srpskoj. Naprosto, bh. diplomatija u ovom trenutku ne postoji. Ona služi kako bi vi svoju zemlju predstavljali pred drugim zemljama i međunarodnim organizacijama. U suštini tamo gdje se to dešava, opet se pričalo o Republici Srpskoj’’, rekao je Bojan Šolaja, iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije.

Ukoliko se spoljna politika vodi po Ustavu BiH, onda o njenim ciljevima odlučuje Predsjedništvo BiH. Ukoliko se ugovori zaključuju u ime institucija, onda postoje nadležnosti i procedure. Konaković je, moglo bi se reći preskočio i jedno i drugo.Za lobiranje je, izgleda, imao samo ambiciju i dobru volju.

,,Postupajući očigledno protivpravno Elmedin Konaković je pokušao da zaključio ugovor o lobiranju BiH u SAD s ciljem da spasi od svoje političke karijere i stranke ono što je ostalo’’, rekao je Damir Sakić, pravnik.

U ovoj priči, Konaković je pokušao svašta. Od svega toga uspio je samo da otvori više pitanja o sopstvenim ovlaštenjima nego o interesima BiH u Americi. Najvažniji odgovor još duguje Tužilaštvu BiH koje je formiralo predmet, dodaje Sakić. Konaković je kaže saslušan,, pa se u skorijem periodu može očekivati i konačna odluka pravosudnih institucija.