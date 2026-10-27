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Otkrivena nova žrtva serijskog ubice Teda Bandija

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27.10.2026 20:14

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Откривена нова жртва серијског убице Теда Бандија
Foto: Youtube/@archivenewsfootage1806

Američke vlasti u saveznoj državi Juta najavile su da će danas, 27. oktobra, objaviti nove dokaze koji povezuju jednog od najpoznatijih serijskih ubica u istoriji SAD, Teda Bandija, sa još jednim ubistvom počinjenim prije više od pola vijeka.

Šerif okruga Samit i okružni tužilac održaće konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti rezultate istrage i objasniti na osnovu kojih dokaza je donesena odluka o zatvaranju slučaja.

Kako je saopšteno iz kancelarije šerifa, javnosti će biti predstavljene informacije o istrazi, nalazima koji su doveli do zaključka da je Bandi odgovoran za ubistvo, kao i razlozima za okončanje istrage.

## Moguće razrješenje ubistva sedamnaestogodišnjakinje

Ime žrtve zasad nije zvanično saopšteno, ali Asošiejted pres (Associated Press) podsjeća da se u ovom okrugu već decenijama vodi kao neriješen slučaj ubistva Melise En Smit, koja je imala svega 17 godina kada je ubijena 1974. godine.

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Iako je Bandi pogubljen prije gotovo četiri decenije, broj njegovih potvrđenih žrtava i dalje raste zahvaljujući napretku forenzičke tehnologije i analize DNK.

Bandi je tokom sedamdesetih godina prošlog vijeka ubio najmanje 30 žena i djevojaka u više američkih saveznih država. Brojne druge žene uspjele su da pobjegnu ili prežive njegove napade, ali su neke od njih zadobile teške povrede.

Ove godine rasvijetljeno još jedno ubistvo

Podsjetimo, vlasti u Juti su u aprilu ove godine objavile da je Bandi odgovoran za ubistvo sedamnaestogodišnje Lore En Ejmi, koja je nestala na Noć vještica 1974. godine.

Do novih saznanja došlo se zahvaljujući savremenim metodama analize dokaza, koje omogućavaju istražiocima da ponovo ispitaju slučajeve stare više decenija.

Bandi je pogubljen 1989. godine na električnoj stolici u američkoj saveznoj državi Floridi, nakon što je osuđen za ubistva dvije žene počinjena 1978. godine u kući ženskog studentskog udruženja „Hi Omega“ na Državnom univerzitetu Floride.

Tokom posljednjih dana života priznao je niz ubistava, uključujući i zločine za koje policija ranije nije znala.

Međutim, nisu sva njegova priznanja potvrđena, zbog čega američki istražioci i danas pokušavaju da utvrde stvarni broj njegovih žrtava.

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Tagovi :

Ted Bandi

Serijski ubica

Ubistvo

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