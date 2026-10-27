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Bolsonaro napustio Brazil nakon izbora?

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27.10.2026 19:58

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Болсонаро напустио Бразил након избора?
Foto: Tanjug / AP / Eraldo Peres

Brazilski senator Flavio Bolsonaro napustio je zemlju i otišao u Sjedinjene Države nakon što je izgubio na predsjedničkim izborima i odbio da se povinuje nalogu Vrhovnog suda da preda pasoš, rekla su dva izvora.

Ambasada SAD u Brazilu nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar. Bolsonarov advokat je, takođe odbio da komentariše.

Bolsonaro je bio favorit za pobjedu na predsjedničkim izborima, ali je na kraju izgubio šokantnim rezultatom od ljevičarskog aktuelnog predsjednik Luiza Injasija Lule da Silve.

Juče mu je dat rok od 24 časa da preda svoj pasoš u okviru istrage o pranju novca u kojoj on negira da je počinio bilo kakvo krivično djelo, ali taj rok je sada istekao, što je dovelo do poništavanja njegovog dokumenta, rekla su druga dva izvora.

Flavijev otac, bivši predsjednik Žair Bolsonaro, takođe je otišao u SAD nakon što je odbio da prizna poraz od Lule 2022. godine.

Na kraju se vratio u Brazil, ali je kasnije osuđen na 27 godina zatvora zbog planiranja puča.

Njegov sin još nije zvanično priznao poraz. Izjavio je u nedjelju da će tražiti poništavanje rezultata zbog navodnih nepravilnosti na glasanju. Ipak, njegova Liberalna stranka saopštila je juče da priznaje Lulinu pobjedu.

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Tagovi :

Brazil

Flavio Bolsonaro

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