Sud odlučio: Tajna dokumenta o prelasku migranata u Seutu moraju biti otkrivena

Španska sudija Marija Tardon dala je Vladi Španije rok od 15 dana da skine oznaku tajnosti sa dodatnih obavještajnih dokumenata koji se odnose na masovni prelazak migranata iz Maroka u špansku enklavu Seutu krajem jula, prenosi Rojters.

Tardon, koja radi u Nacionalnom sudu Španije, istražuje šta su vlasti te zemlje unaprijed znale o masovnom prelasku granice, kako su postupale sa obavještajnim podacima i da li su nadležni zvaničnici ignorisali upozorenja.

Prema sudskoj odluci, zatraženo je skidanje oznake tajnosti sa svih bilješki i izvještaja koje je španska obavještajna služba CNI sačinila nakon 30. jula, a koji se odnose na migrantsku krizu i ulogu Maroka.

Među njima su i povjerljivi izvještaji o postupanju marokanskih vlasti tokom masovnog prelaska granice.

Istražuje se ko je znao za dolazak migranata

Sudija je zatražila i kompletan spisak zvaničnika kojima su dostavljene dvije obavještajne bilješke CNI-ja od 27. i 30. jula, sa kojih je oznaka tajnosti već skinuta.

Uz imena primalaca, traži se i precizno vrijeme dostavljanja dokumenata, kako bi se utvrdilo kada su nadležni bili upoznati sa informacijama o mogućem masovnom prelasku granice.

Sud zahtijeva i uvid u bilješku koju je španska obavještajna služba poslala marokanskim kolegama, kao i u sva upozorenja o ilegalnim migracijama iz Maroka tokom jula.

Španska vlada je još 8. septembra skinula oznaku tajnosti sa 40 obavještajnih dokumenata, među kojima su bili izvještaji CNI-ja i poruke razmjenjivane putem Vocapa (WhatsApp), u kojima su učestvovali vladini zvaničnici.

Objavljena dokumentacija pokazala je da je španska obavještajna služba unaprijed upozorila i vlasti svoje zemlje i marokanske kolege na planove za masovni ulazak migranata u Seutu.

Tardon je u obrazloženju odluke navela da objavljivanje traženih informacija ne predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbjednost.

Prema njenoj ocjeni, bezbjednost države već je bila narušena događajima koji su predmet istrage, čiji je cilj da utvrdi ko stoji iza tog napada.

U masovnom prelasku granice poginulo 96 ljudi

Masovni prelazak migranata iz Maroka u Seutu dogodio se 30. jula, kada je, prema ranijim podacima Rojtersa, granicu prešlo najmanje 72.000 ljudi.

Tokom tih događaja na španskoj strani granice potvrđena je smrt 82 osobe, dok je u Maroku život izgubilo još 14 ljudi.

Riječ je o jednom od najsmrtonosnijih migrantskih incidenata na granicama Evropske unije posljednjih godina, a istraga bi trebalo da pokaže da li je tragedija mogla biti spriječena i kakvu su ulogu u događajima imale vlasti Španije i Maroka.