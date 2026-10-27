Obavještajna agencija BiH nabavlja 47 auta: Posao vrijedan preko 2 miliona KM

Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH (OBA) potpisala je ugovore o nabavci 47 putničkih automobila, za koje će biti izdvojeno više od 2,1 milion KM sa PDV-om.

Prema podacima objavljenim na portalu e-Nabavke, posao vrijedan 1,8 miliona KM bez PDV-a dobile su kompanije „Hjundai auto BH“ (Hyundai Auto BH) iz Sarajeva i „Guma M“ iz Mostara.

Nabavka je podijeljena na dva lota, a ugovor za isporuku 22 automobila dodijeljen je sarajevskoj kompaniji „Hjundai auto BH“. Njegova vrijednost iznosi 819.000 KM bez PDV-a, a potpisan je 9. oktobra. Za ovaj dio nabavke pristigle su tri ponude.

Drugi ugovor, koji obuhvata nabavku 25 vozila, potpisan je 16. oktobra sa mostarskom kompanijom „Guma M“. Vrijednost ovog posla iznosi 982.900 KM bez PDV-a, a na tender su pristigle dvije ponude.

Kompanija „Hjundai auto BH“ zastupnik je marke Hjundai u BiH, dok je „Guma M“ generalni uvoznik vozila marki Reno, Dačija i Nisan. U dostupnoj dokumentaciji nije precizirano koje marke i modele automobila će OBA nabaviti.

Kada se ugovorene vrijednosti podijele sa brojem vozila, prosječna cijena automobila iz prvog lota iznosi oko 37.200 KM, dok će vozila iz drugog lota u prosjeku koštati oko 39.300 KM. Navedeni iznosi su bez PDV-a.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 1,87 miliona KM bez PDV-a, što znači da je ukupna ugovorena cijena nešto niža od prvobitne procjene.

Tender je raspisan krajem jula, putem otvorenog postupka, a osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača bila je najniža cijena.

Prema uslovima ugovora, automobili bi trebalo da budu isporučeni u Sarajevu u roku od 90 dana od potpisivanja ugovora.

Istovremeno, nabavku novih službenih vozila sprovodi i Uprava za indirektno oporezivanje BiH, koja je danas raspisala tender za specijalizovana službena vozila, procijenjene vrijednosti oko 855.000 KM bez PDV-a.