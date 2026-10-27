Grad Tuzla ne dozvoljava Gimnaziji „Meša Selimović“ da postane vlasnik zgrade i zemljišta

Gradsko vijeće Tuzle na 24. sjednici razmatraće prijedlog odluke kojom se odbija davanje saglasnosti Javnoj ustanovi Gimnazija „Meša Selimović“ za pretvaranje prava korišćenja školske zgrade i dvorišta u pravo vlasništva.

Riječ je o nekretnini ukupne površine 10.704 kvadratna metra, od čega školska zgrada zauzima 2.017, a dvorište 8.687 kvadrata.

Prema podacima iz zemljišnih knjiga, vlasnik nekretnine je Grad Tuzla, dok Gimnazija ima upisano pravo korišćenja.

Gimnazija postupala po nalogu Ministarstva

Gimnazija je Zemljišnoknjižnom uredu Opštinskog suda u Tuzli podnijela zahtjev za upis prava vlasništva nad objektom i pripadajućim zemljištem.

Kako je navedeno u obrazloženju, zahtjev je podnesen po nalogu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, u okviru aktivnosti na rješavanju imovinskopravnih odnosa na zemljištu koje koriste obrazovne ustanove.

Zemljišnoknjižni ured je u aprilu ove godine zatražio od Gimnazije da dostavi saglasnost Gradskog vijeća Tuzle kako bi postupak mogao biti nastavljen.

Međutim, nakon što je gradska služba zatražila mišljenje Gradskog pravobranilaštva, utvrđeno je da ne postoje uslovi za pretvaranje prava korišćenja u pravo vlasništva.

Pravobranilaštvo protiv prenosa vlasništva

U mišljenju dostavljenom u septembru, Gradsko pravobranilaštvo navelo je da je tadašnje Opštinsko vijeće 2006. godine Gimnaziji bez naknade dodijelilo pravo korišćenja zgrade i zemljišta radi obavljanja obrazovne djelatnosti.

To pravo je u zemljišnim knjigama upisano kao teret na nekretnini, a ne kao stvarno pravo koje bi se moglo pretvoriti u vlasništvo.

Istovremeno, Opština Tuzla zadržala je pravo raspolaganja nekretninom, koje je stupanjem na snagu Zakona o stvarnim pravima pretvoreno u pravo vlasništva Grada Tuzla.

Na osnovu takvog mišljenja Pravobranilaštva, gradonačelnik je Gradskom vijeću predložio da odbije zahtjev Gimnazije.

Škola nastavlja da koristi objekat

Ukoliko Gradsko vijeće usvoji predloženu odluku, Gimnazija „Meša Selimović“ nastaviće da koristi školsku zgradu i dvorište na osnovu ranije dodijeljenog prava korišćenja.

Vlasništvo nad nekretninom ostaće upisano na Grad Tuzla, a predložena odluka ne podrazumijeva iseljavanje škole niti prestanak njenog rada u postojećem objektu.

Protiv odluke moguće je pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Tuzli u roku od 30 dana.