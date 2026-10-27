Teretni voz udario muškarca

Teška nesreća, u kojoj je teretni voz naletio na muškarca Č. N. (78) dogodila se u nedjelju, u opštini Rakovica, u blizini željezničke stanice Resnik, saznaje "Telegraf.rs".

Prema prvim informacijama, povrijeđeni muškarac se u trenutku prolaska kompozicije nalazio između šina.

Ljekarska pomoć stradalom ukaza je u Urgentnom centru, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život. Zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, pacijent je odmah zadržan na odjeljenju Šok E.

Istraga o svim okolnostima i uzrocima ove nesreće je u toku.

(Telegraf)