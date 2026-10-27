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Počeli parlamentarni izbori u Izraelu

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27.10.2026 07:20

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Гласање Избори 2026изборне технологије
Foto: ATV

Građani Izraela izlaze danas na parlamentarne izbore, prve od napada palestinskog militantnog pokreta Hamasa 7. oktobra 2023. godine, na kojima će se odlučivati o političkoj budućnosti premijera Benjamina Netanjahua, dok ankete ukazuju na neizvjesnu borbu između njegovog bloka i opozicije, prenose danas svjetski mediji.

Širom zemlje otvorena su birališta, pravo glasa ima oko 7,3 miliona građana, a za izbore se kandiduje 35 stranaka. Biračka mjesta su otvorena od 7 do 22 časova po lokalnom vremenu, dok se preliminarni pokazatelji očekuju nakon zatvaranja birališta.

Izbori će, pojašnjava Al Džazira, biti održani po proporcionalnom sistemu, a u Kneset, izraelski parlament, koji ima 120 mjesta, ulaze stranke koje osvoje najmanje 3,25 odsto glasova. Održavaju se u trenutku duboke političke i društvene polarizacije, nakon višegodišnjih sukoba na više frontova, pogoršanja odnosa Izraela sa dijelom međunarodne zajednice i sve izraženijih unutrašnjih podjela, navodi Bi-Bi-Si.

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Glavni Netanjahuov izazivač je bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske Gadi Ajzenkot.

Predizborna kampanja obuhvatila je i pitanja ekonomije, rasta troškova života, obrazovanja, zdravstva i kriminala, dok se u bezbjednosnoj politici naglašavaju posljedice ratova u Gazi i Libanu i sukoba sa Iranom.

Nijedna stranka ne očekuje da samostalno osvoji većinu, zbog čega će ishod zavisiti od pregovora o formiranju vladajuće koalicije.

Zvanični rezultati trebalo bi da budu objavljeni u roku od osam dana, nakon čega će predsjednik Izraela Isak Hercog povjeriti mandat za sastav vlade jednom od poslanika koji bude imao najveće izglede da obezbijedi parlamentarnu većinu, navodi En-Bi-Si Njuz.

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Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Izrael

izbori

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