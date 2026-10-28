Svi pričaju o njemu, a malo ko zna gdje se nalazi: Ovo je najveći grad na svijetu

Najveći grad na svijetu nalazi se u Kini, i ne, to nije Šangaj ili Peking, već Čungking. Mjereno administrativnim gradskim granicama, pokriva ogromnu površinu od 82.200 kvadratnih kilometara.

Teritorija ovog grada je malo manja od teritorije Republike Srbije i duplo veća od teritorije Švajcarske.

Smješten na jugozapadu Kine, ovaj veliki grad se proteže duž rijeka Jangce i Đialing. Njegova impresivna veličina rezultat je secesije istočnog dijela provincije Sečuan i integracije okolnog regiona. Shodno tome, grad obuhvata prostrano zaleđe sa ukupno 38 okruga i distrikta. Kao opština direktno pod centralnom vladom, administrativna jedinica na nivou provincije, direktno je podređena centralnoj vladi Narodne Republike Kine.

Sa površinom od 82.000 kvadratnih kilometara, Čungking je zaista najveći grad na svijetu. Međutim, ako se uzme u obzir samo „centralni grad“, Tokio, Šangaj i Meksiko Siti i dalje su na vrhu liste najvećih gradova na svijetu.

Tramvaj koji prolazi kroz zgradu

Prema izvještaju ZDF-a, skoro 11 miliona ljudi živi u gusto naseljenom centru Čungkinga. To je tri puta više nego u Berlinu. Ukupno, približno 32 miliona ljudi živi u Čungkingu, što ga čini jednim od najvećih gradova na svijetu i po broju stanovnika.

Iako je Čungking već popularna turistička destinacija u samoj Kini, čini se da je ova mega-metropola relativno nepoznata u drugim dijelovima svijeta.

Čungking se smatra uzornim kineskim gradom, koji prima milijarde dolara državne podrške. Iako istorija grada seže hiljadama godina unazad, gotovo da nema zgrade starije od 30 godina. Kineska metropola se trenutno smatra jednim od najbrže rastućih gradova na svijetu, sa godišnjim porastom stanovništva od približno 500.000 ljudi.

Brzi rast je primjetan i u nekim dijelovima gradskog pejzaža. Na primjer, postoji tramvaj koji prolazi pravo kroz zgradu jer jednostavno nije bilo dovoljno prostora u prizemlju kada je izgrađena.

Prema izvještaju ARD-a, stanovnici smatraju da je ovo posebno pogodno, jer im omogućava da direktno iz svojih stanova idu do tramvaja. Iako je Čungking najveći grad na svijetu po površini, on se bori sa ograničenim prostorom u svom centru. Neboderi, uzdignute pješačke staze i tramvajske linije koje prolaze kroz zgrade omogućavaju optimalno korišćenje raspoloživog prostora.

„Grad planina“ na rijeci Jangce

Pored modernih nebodera, gradski pejzaž oblikuje i rijeka Jangce, najduža rijeka u Aziji, koja protiče kroz Čungking i tamo se uliva u rijeku Đialing. Još jedna karakteristična odlika Čungkinga su brojne stepenice.

Izgrađene na izuzetno brdovitom terenu, ulice karakterišu ponekad strmi usponi. Iz tog razloga, Čungking, koji se nalazi na prosječnoj nadmorskoj visini od 243 metra, poznat je i kao „Grad planina“.

(Telegraf.rs)