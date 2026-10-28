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Tramp: Ostvaren veliki napredak u pronalasku rješenja za Ukrajinu

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28.10.2026 07:47

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Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у дворани „Алико арена”, у кампусу Универзитета Флорида Галф Коуст, у петак, 23. октобра 2026. године, у Форт Мајерсу на Флориди.
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je ostvaren veliki napredak u procesu pronalaženja rješenja za ukrajinski sukob.

"Ostvarujemo veliki napredak sa Rusijom i Ukrajinom", rekao je Tramp novinarima.

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Tramp je dodao da se nada da će se uskoro sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim.

(Srna)

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Donald Tramp

Amerika

Ukrajina

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