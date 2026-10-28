Tramp: Ostvaren veliki napredak u pronalasku rješenja za Ukrajinu

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Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je ostvaren veliki napredak u procesu pronalaženja rješenja za ukrajinski sukob.

"Ostvarujemo veliki napredak sa Rusijom i Ukrajinom", rekao je Tramp novinarima. Svijet Pozajmila upaljač pa zapalila muškarca Tramp je dodao da se nada da će se uskoro sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim. (Srna)

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