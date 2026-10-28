Preokret u Izraelu: Netanjahuov blok vodi sa 57 prema 47 mandata

Blok izraelskog premijera Benjamina Netanjahua osvojio je na parlamentarnim izborima održanim u utorak 57 mandata, dok je antinetanjahuovskom bloku pripalo 47 mandata, nakon što su prebrojani glasovi iz 41,9 odsto biračkih kutija. Pretežno arapske stranke Zajednička lista i Ram zajedno imaju 16 mandata, pokazali su preliminarni rezultati Centralne izborne komisije.

Stranke koje trenutno prelaze cenzus od 3,25 odsto su Rezervisti, sa 2,7 odsto glasova, Narod Izraela, sa 1,8 odsto, i Haredi, sa 0,3 odsto, prenio je "Tajms of Izrael".

Rezultati objavljeni do 5.58 časova još nisu konačni, a prebrojavanje glasova se nastavlja.

U izbornom štabu Likuda u Jerusalimu, Netanjahu je rekao da Izrael ima "istorijsku, jedinstvenu priliku" da, zajedno sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, "jednom zauvijek ukloni iransku prijetnju".

On je kritikovao stranke spremne da sarađuju sa arapskim strankama, pitajući kako mogu da govore o "savezu onih koji služe" sa strankama koje, kako je naveo, napadaju vojnike izraelskih odbrambenih snaga.

Tramp je na društvenoj mreži Trut soušl ocijenio da je njegova podrška Netanjahuu uticala na izborni rezultat, navodeći da se, umjesto očekivanog odlučujućeg poraza premijera, sada nazire tijesan rezultat ili čak pobjeda.

Prema podacima izraelske Centralne izborne komisije, izlaznost birača na vanrednim parlamentarnim izborima u Izraelu do 22.00 časa sinoć iznosila je 77,7 odsto, što je više u odnosu na 70,6 odsto, koliko je zabilježeno na izborima 2022. godine.

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Prema dostupnim podacima, pravo glasa iskoristila su 5.695.682 Izraelca, navodi "Tajms of Izrael".

To je najveća izlaznost na izborima u Izraelu od 1999. godine.

U Izraelu su juče održani vanredni parlamentarni izbori za 120 poslaničkih mjesta u Knesetu.

Birališta su bila otvorena od 7.00 do 22.00 časa po lokalnom vremenu, a pravo glasa imalo je oko 7,3 miliona upisanih birača.