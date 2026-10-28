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Srpska bogatija za 28 beba

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28.10.2026 08:02

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Беба
Foto: pexels/Evgeniya Davydova

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, 16 d‌jevojčica i 12 d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Deset beba rođeno je u Banjaluci, pet u Doboju, četiri u Bijeljini, po tri u Istočnom Sarajevu i Gradišci, a po jedna u Prijedoru, Trebinju i Zvorniku.

U Banjaluci je rođeno šest d‌ječaka i četiri d‌jevojčice, u Doboju četiri d‌jevojčice i d‌ječak, u Bijeljini tri d‌ječaka i d‌jevojčica, u Istočnom Sarajevu dvije d‌jevojčice i d‌ječak, u Gradišci tri đvojčice, u Prijedoru jedan d‌ječak, a u Trebinju i Zvorniku po jedna d‌jevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištima u Foči i Nevesinju.

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Tagovi :

beba

Porodilišta

rođenje

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