U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, 16 d‌jevojčica i 12 d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Deset beba rođeno je u Banjaluci, pet u Doboju, četiri u Bijeljini, po tri u Istočnom Sarajevu i Gradišci, a po jedna u Prijedoru, Trebinju i Zvorniku.

U Banjaluci je rođeno šest d‌ječaka i četiri d‌jevojčice, u Doboju četiri d‌jevojčice i d‌ječak, u Bijeljini tri d‌ječaka i d‌jevojčica, u Istočnom Sarajevu dvije d‌jevojčice i d‌ječak, u Gradišci tri đvojčice, u Prijedoru jedan d‌ječak, a u Trebinju i Zvorniku po jedna d‌jevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištima u Foči i Nevesinju.