Autor:ATV redakcija
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Krečenje se danas najčešće izvodi bojenjem zidova i plafona disperzivnom ili poludisperzivnom bojom, poput „Jupola“, a ne krečom.
Cijena po kvadratnom metru u pravilu uključuje zaštitu podova i namještaja, sanaciju sitnih pukotina te nanošenje dva sloja boje.
Krečenje u Bosni i Hercegovini u 2026. godini košta okvirno od 3 do 5 KM po kvadratnom metru za dva sloja bijele boje sa uključenim materijalom i radom, prema pregledu cijena specijalizovanog portala Daibau.ba.
Sama boja pritom predstavlja manji dio ukupnog računa: kanta „Jupol Klasik“ od 15 litara košta od 43,70 do 47,50 KM (prema podacima portala gradi.ba od 15. oktobra 2026.) i pokriva oko 80 do 100 kvadratnih metara u dva sloja, što iznosi 0,44 do 0,60 KM po kvadratnom metru. Krečenje inače dolazi kao završni korak nakon malterisanja i gletanja.
Rad i materijal: 3 do 5 KM po kvadratnom metru za dva sloja bijele boje, dok se pastelne boje kreću od 3,5 do 5,5 KM po kvadratnom metru (Daibau.ba, 2026.).
Jupol Klasik (15 l): 43,70 do 47,50 KM.
Potrošnja: 150 do 190 ml po kvadratnom metru za dva sloja (prema specifikaciji proizvođača), pa jedna kanta od 15 l pokriva oko 79 do 100 kvadratnih metara.
Perive boje (15 l): 55,45 do 106,50 KM; lateks boje (15 l): 129,95 do 184,00 KM.
Za 200 kvadratnih metara zidova i plafona: potrebne su 2 do 3 kante „Jupol Klasika“ (87 do 143 KM), a ukupna cijena sa radom kreće se od 600 do 1.000 KM.
Cijene po kvadratnom metru za rad i materijal prema podacima portala Daibau.ba za 2026. godinu iznose:
Ako se radi o bojenju preko stare tamne podloge, mrlja od vlage ili dima, potrebno je nanijeti više slojeva ili premaz za blokadu mrlja, što dodatno podiže konačnu cijenu.
Prema redovnim cijenama iz prodavnica koje prati gradi.ba (stanje od 15. oktobra 2026. godine za bijele boje u pakovanjima od 15 litara):
Boje u tonu su skuplje. Obična disperzivna boja dovoljna je za spavaće sobe i plafone. Za hodnike, kuhinje i dječije sobe preporučuje se periva boja jer se zid može prebrisati bez ostavljanja tragova. Lateks je najotporniji na habanje i pranje, ali je ujedno i najskuplja opcija.
Za „Jupol Klasik“ proizvođač navodi prosječnu potrošnju od 150 do 190 ml po kvadratnom metru za dva sloja, u zavisnosti od upojnosti i hrapavosti same podloge:
Za sobu od 50 kvadratnih metara površine (dva sloja): potrebno je 7,5 do 9,5 litara boje, odnosno 1 kanta od 15 l.
Za površinu od 100 kvadratnih metara (dva sloja): potrebno je 15 do 19 litara boje, odnosno 1 do 2 kante od 15 l.
Za manji stan sa 200 kvadratnih metara površine zidova i plafona (dva sloja): potrebno je 30 do 38 litara boje, odnosno 2 do 3 kante od 15 l.
Svjež glet upija više boje, pa se pri nanošenju prvog sloja troši veća količina. Za perive i lateks boje potrošnju treba provjeriti na pakovanju jer se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
Primjer obračuna: Krečenje 200 kvadratnih metara zidova i plafona
Za površinu od 200 kvadratnih metara zidova i plafona:
Za 2 do 3 kante „Jupol Klasika“ (15 l) potrebno je izdvojiti od 87 do 143 KM.
Ukupan trošak rada i materijala (prema tarifi od 3 do 5 KM po kvadratnom metru) iznosi od 600 do 1.000 KM.
Površina zidova i plafona računa se po prostorijama: obim sobe pomnoži se sa visinom, tome se doda površina plafona, a zatim se oduzmu otvori za vrata i prozore. U cijenu krečenja po kvadratnom metru u pravilu ne ulazi gletanje novih zidova niti sanacija većih građevinskih oštećenja, navodi gradi.ba.
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