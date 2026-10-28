Krečenje se danas najčešće izvodi bojenjem zidova i plafona disperzivnom ili poludisperzivnom bojom, poput „Jupola“, a ne krečom.

Cijena po kvadratnom metru u pravilu uključuje zaštitu podova i namještaja, sanaciju sitnih pukotina te nanošenje dva sloja boje.

Krečenje u Bosni i Hercegovini u 2026. godini košta okvirno od 3 do 5 KM po kvadratnom metru za dva sloja bijele boje sa uključenim materijalom i radom, prema pregledu cijena specijalizovanog portala Daibau.ba.

Sama boja pritom predstavlja manji dio ukupnog računa: kanta „Jupol Klasik“ od 15 litara košta od 43,70 do 47,50 KM (prema podacima portala gradi.ba od 15. oktobra 2026.) i pokriva oko 80 do 100 kvadratnih metara u dva sloja, što iznosi 0,44 do 0,60 KM po kvadratnom metru. Krečenje inače dolazi kao završni korak nakon malterisanja i gletanja.

Pregled ključnih stavki

Rad i materijal: 3 do 5 KM po kvadratnom metru za dva sloja bijele boje, dok se pastelne boje kreću od 3,5 do 5,5 KM po kvadratnom metru (Daibau.ba, 2026.).

Jupol Klasik (15 l): 43,70 do 47,50 KM.

Potrošnja: 150 do 190 ml po kvadratnom metru za dva sloja (prema specifikaciji proizvođača), pa jedna kanta od 15 l pokriva oko 79 do 100 kvadratnih metara.

Perive boje (15 l): 55,45 do 106,50 KM; lateks boje (15 l): 129,95 do 184,00 KM.

Za 200 kvadratnih metara zidova i plafona: potrebne su 2 do 3 kante „Jupol Klasika“ (87 do 143 KM), a ukupna cijena sa radom kreće se od 600 do 1.000 KM.

Koliko košta krečenje po kvadratnom metru?

Cijene po kvadratnom metru za rad i materijal prema podacima portala Daibau.ba za 2026. godinu iznose:

Bijela boja (dva sloja): 3 do 5 KM

Pastelne boje: 3,5 do 5,5 KM

Nijanse sive: 3 do 5 KM

Sanacija buđi: 10 do 14 KM

Ako se radi o bojenju preko stare tamne podloge, mrlja od vlage ili dima, potrebno je nanijeti više slojeva ili premaz za blokadu mrlja, što dodatno podiže konačnu cijenu.

Cijene boja za zidove u prodavnicama

Prema redovnim cijenama iz prodavnica koje prati gradi.ba (stanje od 15. oktobra 2026. godine za bijele boje u pakovanjima od 15 litara):

Osnovna bijela boja drugih marki (15 l): 24,95 do 43,55 KM

Jupol Klasik (15 l): 43,70 do 47,50 KM

Periva bijela boja (Jupol Gold i slične, 15 l): 55,45 do 106,50 KM (sama „Jupol Gold“ košta 79,00 do 98,95 KM)

Lateks boje – mat, polumat, saten (15 l): 129,95 do 184,00 KM

Boje u tonu su skuplje. Obična disperzivna boja dovoljna je za spavaće sobe i plafone. Za hodnike, kuhinje i dječije sobe preporučuje se periva boja jer se zid može prebrisati bez ostavljanja tragova. Lateks je najotporniji na habanje i pranje, ali je ujedno i najskuplja opcija.

Koliko je boje potrebno po kvadratnom metru?

Za „Jupol Klasik“ proizvođač navodi prosječnu potrošnju od 150 do 190 ml po kvadratnom metru za dva sloja, u zavisnosti od upojnosti i hrapavosti same podloge:

Za sobu od 50 kvadratnih metara površine (dva sloja): potrebno je 7,5 do 9,5 litara boje, odnosno 1 kanta od 15 l.

Za površinu od 100 kvadratnih metara (dva sloja): potrebno je 15 do 19 litara boje, odnosno 1 do 2 kante od 15 l.

Za manji stan sa 200 kvadratnih metara površine zidova i plafona (dva sloja): potrebno je 30 do 38 litara boje, odnosno 2 do 3 kante od 15 l.

Svjež glet upija više boje, pa se pri nanošenju prvog sloja troši veća količina. Za perive i lateks boje potrošnju treba provjeriti na pakovanju jer se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.

Primjer obračuna: Krečenje 200 kvadratnih metara zidova i plafona

Za površinu od 200 kvadratnih metara zidova i plafona:

Za 2 do 3 kante „Jupol Klasika“ (15 l) potrebno je izdvojiti od 87 do 143 KM.

Ukupan trošak rada i materijala (prema tarifi od 3 do 5 KM po kvadratnom metru) iznosi od 600 do 1.000 KM.

Površina zidova i plafona računa se po prostorijama: obim sobe pomnoži se sa visinom, tome se doda površina plafona, a zatim se oduzmu otvori za vrata i prozore. U cijenu krečenja po kvadratnom metru u pravilu ne ulazi gletanje novih zidova niti sanacija većih građevinskih oštećenja, navodi gradi.ba.