Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog sveštenomučenika Lukijana, svetitelja koji je svoj život posvetio Bogu i nepokolebljivoj hrišćanskoj vjeri.
Sveti sveštenomučenik Lukijan rođen je u Samosatu u Siriji od blagodatnih roditelja. Tokom mladosti stekao je široko obrazovanje, kako svjetovno tako i duhovno, ali je uprkos brojnim mogućnostima odlučio da svoj životni put u potpunosti posveti duhovnom pozivu.
U vrijeme progona hrišćana od strane cara Maksimijana, Lukijana je izdao zavidni sveštenik po imenu Pankratije, u zamjenu za upravljanje manastirom. Pošto je odlučno odbio da se odrekne Hrista, Lukijan je osuđen na dugotrajno mučenje, a potom i zatočen u tamnici, bez hrane i vode. Nakon sedam dana izdržavanja posljednjih muka, postradao je od gladi 311. godine.
Iako ovaj praznik u crkvenom kalendaru nije obilježen crvenim slovom, u znak sjećanja na podvig i stradanje Svetog sveštenomučenika Lukijana, dan treba obilježiti postom.
Za zdravlje, sreću i spasenje porodice i svih bližnjih, vjernici danas izgovaraju molitvu:
„Mučenik Tvoj Gospode, Lukijan, u stradanju svome je primio nepropadljivi vijenac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobijedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše. Amin.“
(Informer)
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