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Danas slavimo Svetog Lukijana: Pročitajte molitvu za sreću i zdravlje

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28.10.2026 06:54

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Данас славимо Светог Лукијана: Прочитајте молитву за срећу и здравље
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog sveštenomučenika Lukijana, svetitelja koji je svoj život posvetio Bogu i nepokolebljivoj hrišćanskoj vjeri.

Sveti sveštenomučenik Lukijan rođen je u Samosatu u Siriji od blagodatnih roditelja. Tokom mladosti stekao je široko obrazovanje, kako svjetovno tako i duhovno, ali je uprkos brojnim mogućnostima odlučio da svoj životni put u potpunosti posveti duhovnom pozivu.

U vrijeme progona hrišćana od strane cara Maksimijana, Lukijana je izdao zavidni sveštenik po imenu Pankratije, u zamjenu za upravljanje manastirom. Pošto je odlučno odbio da se odrekne Hrista, Lukijan je osuđen na dugotrajno mučenje, a potom i zatočen u tamnici, bez hrane i vode. Nakon sedam dana izdržavanja posljednjih muka, postradao je od gladi 311. godine.

Iako ovaj praznik u crkvenom kalendaru nije obilježen crvenim slovom, u znak sjećanja na podvig i stradanje Svetog sveštenomučenika Lukijana, dan treba obilježiti postom.

Za zdravlje, sreću i spasenje porodice i svih bližnjih, vjernici danas izgovaraju molitvu:

„Mučenik Tvoj Gospode, Lukijan, u stradanju svome je primio nepropadljivi vijenac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobijedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše. Amin.“

(Informer)

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