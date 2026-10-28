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Provjerite koje banjalučke ulice i naselja ostaju bez napajanja

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28.10.2026 07:25

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Радник ради на стубу за струју.
Foto: ATV

Zbog planiranih radova na održavanju i modernizaciji elektromreže danas će doći do privremenog prekida u isporuci električne energije za više ulica i naselja na području grada Banjaluke.

Iz nadležnog preduzeća apeluju na građane za razumijevanje i spremnost zbog planiranih obustava napajanja tokom dana.

Od 08.30 do 13.30 časova bez struje su dijelovi ulica Vojvode Uroša Drenovića, Sime Partala, Stojka Vranješa i Svete Ristića, kao i naselja Ducipolje, Karanovac i Jagare.

Dijelovi ulica Prve krajiške brigade narodne odbrane br. 5, Jovana Jančića i Ognjena Price bez struje ostaju od 09.00 do 12.00 časova.

Od 09.00 do 14.00 časova bez struje će biti Ddijelovi ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 66, 68, 70, 91, 93, 95 i 113, te Drakulićka ulica.

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U slučaju loših vremenskih uslova, radovi mogu biti odloženi, a o eventualnim izmjenama građani će biti blagovremeno obaviješteni.

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