Sunčan dan prekida naoblačenje, spremite kišobrane

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje sa zapada, koje će se do večeri širiti ka svim krajevima.
Tokom naredne noći u zapadnim predjelima moguća je slaba kiša.
Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 12 do 16, na jugu do 19, dok će u višim predjelima biti od devet stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljiv ili sjevernih smjerova. U Hercegovini se očekuje umjerena, a na udare i jaka bura.
U istočnim i djelimično centralnim područjima jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme, dok je u ostalim krajevima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama ima magle, pokazuju podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus tri stepena, Sanski Most minus jedan, Banjaluka, Bihać, Prijedor i Novi Grad nula, Jajce, Livno i Tuzla jedan, Bugojno, Doboj i Zenica dva, Han Pijesak i Ivan sedlo tri, Bijeljina i Sokolac četiri, Gacko i Mrakovica pet, Zvornik šest, Bileća, Gradačac, Sarajevo i Srebrenica sedam, Višegrad, Foča i Trebinje osam, a Mostar i Neum 12 stepeni Celzijusovih.
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