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Sunčan dan prekida naoblačenje, spremite kišobrane

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28.10.2026 08:20

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Временска прогноза: Залазак сунца
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje sa zapada, koje će se do večeri širiti ka svim krajevima.

Tokom naredne noći u zapadnim predjelima moguća je slaba kiša.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 12 do 16, na jugu do 19, dok će u višim predjelima biti od devet stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljiv ili sjevernih smjerova. U Hercegovini se očekuje umjerena, a na udare i jaka bura.

Jutro hladno, po kotlinama magla

U istočnim i djelimično centralnim područjima jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme, dok je u ostalim krajevima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama ima magle, pokazuju podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus tri stepena, Sanski Most minus jedan, Banjaluka, Bihać, Prijedor i Novi Grad nula, Jajce, Livno i Tuzla jedan, Bugojno, Doboj i Zenica dva, Han Pijesak i Ivan sedlo tri, Bijeljina i Sokolac četiri, Gacko i Mrakovica pet, Zvornik šest, Bileća, Gradačac, Sarajevo i Srebrenica sedam, Višegrad, Foča i Trebinje osam, a Mostar i Neum 12 stepeni Celzijusovih.

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