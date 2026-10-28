Tajna naših predaka: Narodno vjerovanje za novac u kući

Kućni prag u narodnoj tradiciji nije bio samo dio ulaza, već granica između spoljnog svijeta i porodičnog ognjišta.

Zato su naši preci vodili računa šta se na njemu ostavlja, a jedna svakodnevna namirnica smatrala se simbolom zaštite, stabilnosti i blagostanja.

Riječ je o soli, koja je nekada bila dragocjena i pažljivo čuvana. U pojedinim krajevima domaćini su ostavljali mali prstohvat soli blizu kućnog praga ili ispod otirača.

Vjerovalo se da ona štiti kuću i pomaže ukućanima da sačuvaju ono što su stekli. So, naravno, ne može privući novac niti riješiti finansijske probleme, ali je ovaj običaj nosio važnu simboličnu poruku o domaćinskom odnosu prema životu.

Zašto je prag bio toliko važan?

U narodnim vjerovanjima prag je predstavljao mjesto preko kojeg u dom ulaze ljudi, vijesti, prilike, ali i nevolje. Zbog toga se na njemu nije sjedilo, nisu se preko njega dodavali predmeti, a posebna pažnja posvećivala se njegovoj čistoći.

Nered, polomljene stvari i nagomilana obuća na ulazu povezivali su se sa zastojem i gubitkom blagostanja. Uredan prag, sa druge strane, bio je znak da porodica brine o svom domu i onome što posjeduje.

I novčić se ostavljao ispod otirača

Uz so se često pominjao i mali novčić. Ostavljao se ispod praga ili otirača kao simbol finansijske sigurnosti i želje da novac ostane u kući.

Ni ovaj predmet nije smatran čarobnim izvorom bogatstva, već svakodnevnim podsjetnikom da novac treba pažljivo čuvati, planirati i trošiti.

U blizini vrata držali su se i buketi nane, žalfije ili pelina. Njihov miris unosio je osjećaj svježine, dok im je tradicija pripisivala zaštitno značenje.

Najkorisniji dio starog običaja nema veze sa magijom. Čist, svijetao i uredan ulaz može učiniti da se u domu osjećamo prijatnije i organizovanije. Blagostanje ipak ne dolazi od prstohvata soli, već od rada, odgovornosti i odluka koje svakodnevno donosimo.

(Ona.rs)