Potegao pušku i ubio mačku komšinice

Zagrebačka policija uhapsila je 68-godišnjeg muškarca koji se sumnjiči za krivično djelo ubijanja i mučenja životinja, nakon što je iz lovačke puške usmrtio mačku u vlasništvu 33-godišnje komšinice.

Kako piše Večernji, incident se dogodio 22. oktobra, oko 15.30 časova, u Gornjem Desincu na Trgu Svetog Ivana, u dvorištu porodične kuće osumnjičenog.

Osvetoljubivi čin odmah je prijavljen nadležnim organima, pa je policija istog dana lišila slobode 68-godišnjaka i nad njim sprovela detaljno kriminalističko istraživanje.

Lovačka puška kojom je usmrtio životinju privremeno mu je oduzeta na licu mjesta. Policijskom provjerom utvrđeno je da je osumnjičeni sporno oružje posjedovao sa legalnom dozvolom. Protiv njega je podnesena odgovarajuća krivična prijava.