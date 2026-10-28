Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas u Banjaluci da je trgovina veoma značajna za privredu Srpske, budući da u toj oblasti, između ostalog, radi više od 50.000 radnika.
Minić je napomenuo i da Republika Srpska putem trgovine obezbjeđuje robnu razmjenu, kao da i sve bitno da funkcioniše u skladu sa tom privrednom aktivnošću.
"Trgovinska djelatnost u Republici Srpskoj u ovom momentu pokazuje neprestani rast", izjavio je Minić novinarima na otvaranju Regionalnog samita trgovine.
On je naglasio da je Republika Srpska svjesna da postoje privredne grane koje zbog rasta cijena energenata i promjena na tržištu imaju probleme.
Republika Srpska
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"Zbog toga Vlada Srpske priprema nove setove odgovarajućih mjera koje usaglasila juče i koje će sutra biti usvojene kao informacije", najavio je Minić.
Minić je ocijenio da je dobro što postoji velika zainteresovanost za ovaj samit, na kojem će brojni relevantni učesnici usvojiti korisne zaključke i ideje koje Vlada Srpske namjerava da realizuje.
Samit se održava u Kulturnom centru "Banski dvor" i okuplja lidere biznisa, kreatore politika i inovatore Balkana s ciljem oblikovanja budućnosti trgovine i regionalne saradnje.
Ekonomija
Otvoren Drugi Regionalni samit trgovine u Banjaluci
Skup će tokom dva dana okupiti privrednike, predstavnike institucija i stručnjake iz regiona, uz pet panela, tri predavanja i prilike za razgovore iz kojih mogu nastati nova partnerstva, rekli su organizatori, prenosi Srna.
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