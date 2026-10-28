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Francuska uvodi brutalne kazne za nasilne demonstrante

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28.10.2026 11:32

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Демонстрант држи француску заставу током протеста против раста трошкова живота у Лиону, у Француској, у суботу, 24. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Francuski Senat usvojio je prijedlog zakona kojim se predviđa da demonstranti snose troškove štete nastale tokom nereda na protestima. Prijedlog je usvojen sa 229 glasova za i 105 protiv, a sada je proslijeđen donjem domu parlamenta na raspravu i glasanje.

Predviđene mjere uključuju novčane kazne do 10.000 evra, kao i mogućnost oduzimanja određenih socijalnih davanja radi pokrivanja troškova pričinjene štete.

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Prijedlog nakon talasa nasilja

Prijedlog zakona osmišljen je kao odgovor na nerede koji su uslijedili nakon pobjede Pari Sen Žermena nad Arsenalom u finalu Lige šampiona u maju. Dodatni značaj dobio je nakon protesta zbog nejednakosti i rasta cijena, koji su 17. oktobra prerasli u jedan od najtežih talasa nasilja u Francuskoj posljednjih godina. Tokom nereda širom zemlje oštećene su i opljačkane hiljade prodavnica.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez naglasio je da je neophodno reagovati na štetu i haos zabilježene tokom protesta.

"Više ne možemo dozvoliti da ogromna većina naših sugrađana plaća cijenu zbog manjine vandala", rekao je Nunjez.

Odgovornost i za učesnike okupljanja

Prijedlog predviđa zajedničku finansijsku odgovornost za osobe za koje se utvrdi da su svjesno učestvovale u grupi formiranoj sa namjerom da počini vandalizam.

Протести, Француска
Protesti, Francuska
Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Odredbe bi mogle da se odnose i na osobe koje dobrovoljno nastave da učestvuju u okupljanju za koje postoji vjerovatnoća da će narušiti javni red, čak i nakon dva policijska upozorenja da se raziđu.

Tokom drugog čitanja senatori su proširili mogućnost oduzimanja socijalne pomoći radi pokrivanja troškova štete. To bi moglo da obuhvati i porodične dodatke, pomoć za školovanje djece i dodatke za zapošljavanje.

Kritike zbog mogućeg ograničavanja prava na protest

Prijedlog je izazvao kritike stranaka ljevice i organizacija za zaštitu ljudskih prava. Protivnici mjera upozoravaju da bi one mogle da ugroze slobodu okupljanja i nesrazmjerno pogode najugroženije građane.

Organizacija Amnesti internešenel pozvala je francuske vlasti da odustanu od prijedloga, uz upozorenje da bi oduzimanje socijalnih davanja i pomoći za stanovanje moglo dodatno da pogorša položaj siromašnih porodica.

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Prijedlog zakona još nije konačno usvojen: o njemu će raspravljati i glasati donji dom francuskog parlamenta.

(Kurir.rs)

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