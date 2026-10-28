Francuska uvodi brutalne kazne za nasilne demonstrante

Autor:ATV redakcija
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Francuski Senat usvojio je prijedlog zakona kojim se predviđa da demonstranti snose troškove štete nastale tokom nereda na protestima. Prijedlog je usvojen sa 229 glasova za i 105 protiv, a sada je proslijeđen donjem domu parlamenta na raspravu i glasanje.
Predviđene mjere uključuju novčane kazne do 10.000 evra, kao i mogućnost oduzimanja određenih socijalnih davanja radi pokrivanja troškova pričinjene štete.
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Prijedlog zakona osmišljen je kao odgovor na nerede koji su uslijedili nakon pobjede Pari Sen Žermena nad Arsenalom u finalu Lige šampiona u maju. Dodatni značaj dobio je nakon protesta zbog nejednakosti i rasta cijena, koji su 17. oktobra prerasli u jedan od najtežih talasa nasilja u Francuskoj posljednjih godina. Tokom nereda širom zemlje oštećene su i opljačkane hiljade prodavnica.
Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez naglasio je da je neophodno reagovati na štetu i haos zabilježene tokom protesta.
"Više ne možemo dozvoliti da ogromna većina naših sugrađana plaća cijenu zbog manjine vandala", rekao je Nunjez.
Prijedlog predviđa zajedničku finansijsku odgovornost za osobe za koje se utvrdi da su svjesno učestvovale u grupi formiranoj sa namjerom da počini vandalizam.
Odredbe bi mogle da se odnose i na osobe koje dobrovoljno nastave da učestvuju u okupljanju za koje postoji vjerovatnoća da će narušiti javni red, čak i nakon dva policijska upozorenja da se raziđu.
Tokom drugog čitanja senatori su proširili mogućnost oduzimanja socijalne pomoći radi pokrivanja troškova štete. To bi moglo da obuhvati i porodične dodatke, pomoć za školovanje djece i dodatke za zapošljavanje.
Prijedlog je izazvao kritike stranaka ljevice i organizacija za zaštitu ljudskih prava. Protivnici mjera upozoravaju da bi one mogle da ugroze slobodu okupljanja i nesrazmjerno pogode najugroženije građane.
Organizacija Amnesti internešenel pozvala je francuske vlasti da odustanu od prijedloga, uz upozorenje da bi oduzimanje socijalnih davanja i pomoći za stanovanje moglo dodatno da pogorša položaj siromašnih porodica.
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Prijedlog zakona još nije konačno usvojen: o njemu će raspravljati i glasati donji dom francuskog parlamenta.
(Kurir.rs)
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