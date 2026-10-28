Savjet ministara usvojio odluku o povećanju plata

Savjet ministara BiH usvojio je danas odluku o povećanju plata u institucijama BiH za 2027. godinu, potvrdila je predsjedavajuća Savjeta Borjana Krišto.

"Izdvojila bih prije svega odluku o visini osnovice za plate u institucijama BiH za 2027. godinu. Želimo spomenuti da je to svakako naša obaveza shodno zakonu, a sada i prema potpisanom kolektivnom ugovoru", rekla je Krišto i dodala da je usvojena i odluka o regresu.

Naglasila je da je takođe usvojen i plan aktivnosti za izradu programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period od 2027. do 2029. godine.