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Savjet ministara usvojio odluku o povećanju plata

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28.10.2026 12:19

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Савјет министара
Foto: SRNA

Savjet ministara BiH usvojio je danas odluku o povećanju plata u institucijama BiH za 2027. godinu, potvrdila je predsjedavajuća Savjeta Borjana Krišto.

"Izdvojila bih prije svega odluku o visini osnovice za plate u institucijama BiH za 2027. godinu. Želimo spomenuti da je to svakako naša obaveza shodno zakonu, a sada i prema potpisanom kolektivnom ugovoru", rekla je Krišto i dodala da je usvojena i odluka o regresu.

Naglasila je da je takođe usvojen i plan aktivnosti za izradu programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period od 2027. do 2029. godine.

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povećanje plata

Savjet ministara BiH

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