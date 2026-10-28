Retrogradni Merkur donosi sreću za ova 4 znaka: Stižu bolji dani

Od 24. oktobra Merkur, planeta komunikacije, kreće se retrogradno kroz znak Škorpije, donoseći nam brojne promjene. Transformacija rijetko kada dolazi lako, pa ćemo možda morati da donesemo i neke teške odluke.

Ipak, ne treba se opirati jer, što spremnije prihvatimo te promjene, to će život postajati bolji.

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Škorpija

Ovaj retrogradni Merkur pomoći će vam da ponovo otkrijete sopstvenu snagu onako kako to nikada ranije niste učinili, kažu astrolozi. Ovo je vaša prilika da podignete svoj život na viši nivo, ali nemojte očekivati da će se to dogoditi preko noći. Zapravo, neko vrijeme može vam se činiti da se baš ništa ne dešava. Iskoristite ovaj period da razmislite o tome šta zaista želite.

Razmislite o svojim ciljevima i o onome zbog čega se osjećate živim. Da li vas karijera ispunjava? A vaši odnosi sa drugim ljudima? Ne plašite se da se odreknete svega što vam više ne donosi ništa dobro. Život čini i to da prerastamo određene snove, pa čak i ljude. I to je sasvim u redu. Život će vam postati mnogo bolji kada sebi dozvolite da promijenite mišljenje.

Bik

Prošlost vam se polako vraća u život, a za to možete da zahvalite retrogradnom Merkuru. Stari nesporazum mogao bi konačno da se razriješi, a možda će vam se javiti i bivši partner. Ipak, to ne znači da vam je suđeno da se pomirite. Dok su Merkur i Venera retrogradni, postoji velika vjerovatnoća da biste, ukoliko ponovo započnete vezu, opet raskinuli.

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Mnogo je vjerovatnije da se ova osoba vraća u vaš život kako bi vas naučila šta želite, a šta definitivno ne želite od ljubavne veze. Cilj ovog retrogradnog Merkura jeste da partnerstva postanu snažnija. Zato, ako vam se javi bivši partner, razmislite o tome zašto ste se uopšte rastali. Da li je problem bio u komunikaciji? U nedostatku povjerenja? Nemojte pristajati na nešto za šta već znate da ne može da funkcioniše. Do kraja ovog retrogradnog perioda imaćete više samopoštovanja, a život će vam biti bolji.

Vodolija

Suočavali ste se sa preprekom za preprekom i dosta vam je svega. Zato retrogradni Merkur vjerovatno nije vijest koju ste željeli da čujete. Ali ne brinite. Ovog puta će vam zaista poboljšati život. Nemojte privremeno usporavanje da pomiješate sa nazadovanjem. Vi zapravo dotjerujete detalje svog sljedećeg velikog karijernog poteza.

Ovaj retrogradni period u potpunosti je usmjeren na vašu karijeru i reputaciju. Ipak, stvar nije toliko površna koliko bi na prvi pogled moglo da djeluje. Merkur u Škorpiji usmjerava vas ka putu kojim bi trebalo da krenete. To može da znači promjenu karijere ili ponovno razmatranje neke stare poslovne prilike. Čak i ako još ne znate koji vam je krajnji cilj, nastavite da idete naprijed. Možda zvuči kao kliše, ali vjerujte procesu.

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Lav

Možda ne očekujete da vam retrogradni Merkur donese unutrašnji mir, ali upravo to će se dogoditi tokom ovog perioda. Ovaj retrogradni period pomoći će vam da rešite sitnice koje vam već neko vreme, gotovo neprimetno, crpe energiju. Dakle, razgovori sa članovima porodice koje uporno izbegavate? Vrijeme je da raščistite nesporazume. A loše navike kojih se držite godinama? Vrijeme je da ih se oslobodite.

Kada ovaj retrogradni Merkur bude iza vas, živjećete u srećnijem domu, sa jasnije postavljenim granicama u porodičnim odnosima i unutrašnjim osjećajem sigurnosti koji vam apsolutno niko ne može oduzeti.

(Zadovoljna)