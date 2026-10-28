Voditelj šutnuo dron i pogodio manekenku u lice

Meksička emisija "Es Šou" našla se u centru pažnje nakon što je voditelj Ernesto Čavana šutnuo dron koji je letio u studiju, a letelica potom pogodila u lice jednu od saradnica emisije.

Incident se dogodio tokom epizode emitovane 26. oktobra iz Monterreja u Meksiku, koja je emitovana uživo. Snimak događaja ubrzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije gledalaca.

Prema izvještajima meksičkih medija, dron je leteo u studiju kada ga je Čavana šutnuo. Letjelica je nakon toga udarila u lice Izabelu Rohas, manekenku i saradnicu emisije.

Na snimku se vidi trenutak u kojem dron udara u ženu, nakon čega joj koleginice prilaze i pokušavaju da joj pomognu.

Incident je izazvao pažnju javnosti upravo zato što se dogodio pred kamerama, tokom televizijskog prenosa.

Voditelj se izvinio zbog incidenta

Prema pisanju stranih medija, Izabela Rohas zadobila je povredu u predelu usne. Nakon događaja, Čavana se izvinio zbog incidenta i preuzeo odgovornost za ono što se dogodilo.

Snimak je potom počeo da se dijeli na društvenim mrežama, gdje su korisnici komentarisali postupak voditelja i posledice koje je imao po njegovu saradnicu.

Za sada nema potvrde da je incident bio unapred planiran kao dio emisije, pa okolnosti koje su dovele do udarca drona ostaju važne za razumijevanje događaja.

Slučaj je ponovo otvorio pitanje bezbjednosti tokom televizijskih prenosa uživo, posebno kada se u studiju koriste uređaji poput dronova, koji mogu da predstavljaju rizik za učesnike i članove ekipe.

(B92)