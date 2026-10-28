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Arapi tvrde da ih Netanjahu zove u Vladu

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28.10.2026 11:40

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Бењамин Нетанјаху
Foto: Tanjug/AP Photo/David Goldman

Mansur Abas, predsjednik stranke Raam (Ujedinjena arapska lista), koja predstavlja Palestince državljane Izraela, tvrdi da oba rivalska bloka - Netanjahuov i Ajzenkotov - traže pregovore o koaliciji sa njima, ocjenjujući ishod parlamentarnih izbora kao neizvjestan.

Skaj njuz podsjeća da se Netanjahu, lider stranke Likud (Konsolidacija) i još uvijek aktuelni premijer, nada formiranju desničarske koalicione vlade.

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Njegov rival Ajzenkot, predsjednik partije Jašar (Direktno) koja predvodi opozicioni blok, takođe se nada formiranju koalicije "za promjene".

Britanska televizija navodi da su do sada oba bloka umanjivala mogućnost saradnje s arapskim strankama.

Međutim, Abas je u intervjuu za "i24Njuz" kazao da se više stranaka obratilo arapskoj partiji kako bi razgovarali o formiranju koalicije, uključujući i Netanjahuov desničarski pokret.

On je tako odgovorio na pitanje da li je njegova stranka kontaktirana nakon prvih projekcija rezultata sa biračkim mjesta.

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"Nećemo ulaziti u detalje. Sa desnice su nam se već obratili; bili su zainteresovani za naš stav o raznim pitanjima, postojao je specifičan pristup; neću vam reći da li je bio formalan ili ne. Ali, desnica nas nije bojkotovala zato što postoji interesovanje za nas. Oni će to učiniti samo kada je to u njihovom političkom interesu", poručio je Abas.

Ram je postala prva stranka izraelskih Arapa koja se još od 1977. godine pridružila nekoj vladajućoj koaliciji u Izraelu kada su njeni predstavnici ušli u vladu Netanjahuovog protivnika Naftalija Beneta 2021. godine.

Ova stranka podržava uspostavljanje palestinske države sa Jerusalimom kao glavnim gradom.

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Izrael

Izbori u Izraelu

Benjamin Netanjahu

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