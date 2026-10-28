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Putin: Multipolarni svijet zaista postaje stvarnost

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28.10.2026 12:38

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Руски предсједник Владимир Путин гестикулише током састанка са националном јавном организацијом „Деловая Россия“ (Пословна Русија), одржаног путем видео-конференције у Кремљу у Москви, у четвртак, 15. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool AP

Svi sada svjedoče kako multipolarni svijet zaista postaje stvarnost, to je nepovratan i objektivan trend, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Kako je ruski lider primjetio, ovaj forum, njegove teme i učesnici, i njegov slobodan i otvoren dijalog, besprijekorno se uklapaju u globalne procese transformacije, čiji su obim i dubina toliko ogromni da ih je teško preceniti.

Pravedniji svijet, gde se čuju glasovi većine, zamjenjuje unipolarni svet, dodao je on.

„Era kada je sudbine čitavih kontinenata određivao uski blok država nepovratno prolazi. Zamjenjuje je pravedniji svijet, u kome se moraju čuti glasovi svih zemalja učesnica u međunarodnim odnosima“, rekao je Putin na sjednici.

O ulozi BRIKS-a u svijetu

Ruski predsjednik je istakao posebnu ulogu BRIKS-a u savremenom svijetu.

„Preko 40 odsto globalnog BDP-a u proteklih pet godina generisale su zemlje BRIKS-a, dok je udio G7 manji od 30 odsto“, objasnio je ruski lider.

O Africi i odnosu Zapada prema njoj

Afrika se sve više potvrđuje kao jedan od centara međunarodne ekonomije, primjetio je Putin.

Uticaj i autoritet afričkog kontinenta na globalnoj sceni rastu, konstatovao je on.

„Zapad aktivno pokušava da zarobi Afriku u dužničko ropstvo“, naglasio je Putin.

Prema njegovim riječima, carinski ratovi i nelegitimne sankcije su alati neokolonijalizma.

Afrika ostala uz Rusiju uprkos pritiscima

Trgovinski i ekonomski odnosi između Rusije i Afrike se razvijaju uprkos pritiscima i sankcijama, naglasio je Putin.

Moskva je otvorena za dijeljenje svojih visokotehnoloških rješenja sa afričkim zemljama, poručio je ruski lider.

Rusko-afrička trgovina će u veoma bliskoj budućnosti premašiti 50 milijardi dolara, napomenuo je predsjednik.

„Moskva cijeni čvrst stav Afrike o održavanju kontakata sa Rusijom uprkos spoljnim pritiscima“, naglasio je šef države.

Crni kontinent centar globalnog rasta stanovništva

„A do 2050. godine, stanovništvo Afrike će premašiti 2,5 milijarde ljudi“, dodao je predsjednik.

O reformi MMF-a i Svjetske banke

Došlo je vrijeme da se razgovara o izmjenama u radu Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, njihovog preorijjentisanja u cilju potreba zemalja u razvoju, naglasio je predsjednik Rusije.

„Preko 40 odsto globalnog BDP-a u proteklih pet godina generisale su zemlje BRIKS-a, dok je udeo G7 manji od 30 odsto“, objasnio je ruski lider, prenosi Sputnjik.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

BRIKS

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