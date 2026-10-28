Pijani vozač izazvao karambol automobilom i teško povrijedio dijete (8)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su I. P. (40) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je juče na putu Niš–Doljevac, upravljajući "folksvagenom" u kojem se vozio osmogodišnji dječak koji nije bio vezan sigurnosnim pojasom, udario takođe u "folksvagen" kojim je upravljala tridesetosmogodišnja žena. I. P. je, kako je utvrđeno, vozio sa 3,66 promila alkohola u organizmu, dok je na automobilu istekla registraciona naljepnica.

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Osmogodišnji dječak je sa teškim tjelesnim povredama zadržan na liječenju u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš, dok je tridesetosmogodišnjakinja zadobila lake tjelesne povrede.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

(Telegraf.rs)